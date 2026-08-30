Altın fiyatlarında 30 Ağustos tablosu nasıl şekillendi
Altın fiyatlarında 30 Ağustos tablosu nasıl şekillendi
Altın fiyatları 30 Ağustos 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde gram altın 6.908,74 TL, çeyrek altın 11.268,00 TL satış fiyatıyla listelenirken, ons altın 4.454,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki fiyat değişimleri gün boyunca altın türlerinin satış rakamları açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 10:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gram altının satış fiyatı 6.908,74 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın ise 11.268,00 TL satış fiyatıyla listelendi.
Yarım altının satış fiyatı 22.528,00 TL olurken, tam altın 44.642,68 TL seviyesinde yer aldı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44.891,00 TL olarak kaydedildi.
Gremse altın 111 bin lirayı aştı
Gremse altının satış fiyatı 111.949,05 TL olarak listelendi. Böylece farklı altın türlerinde 30 Ağustos Pazar günü izlenen satış fiyatları gramdan gremse altına kadar geniş bir aralıkta şekillendi.
Fiziki altın fiyatlarında ürün türü, piyasa koşulları ve alış-satış farkları nedeniyle satış rakamları arasında farklılık görülebiliyor.
Ons altın fiyatı ne kadar
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı 4.455,06 dolar olarak kaydedildi. Ons fiyatındaki hareketler, döviz kuru ile birlikte Türkiye'deki gram altın fiyatlamasında izlenen temel piyasa göstergeleri arasında bulunuyor.
30 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatlarında güncel satış rakamları şöyle:
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Altın fiyatlarında 30 Ağustos tablosu nasıl şekillendi
Altın fiyatları 30 Ağustos 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde gram altın 6.908,74 TL, çeyrek altın 11.268,00 TL satış fiyatıyla listelenirken, ons altın 4.454,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki fiyat değişimleri gün boyunca altın türlerinin satış rakamları açısından takip edilecek.
Gram altının satış fiyatı 6.908,74 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın ise 11.268,00 TL satış fiyatıyla listelendi.
Yarım altının satış fiyatı 22.528,00 TL olurken, tam altın 44.642,68 TL seviyesinde yer aldı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44.891,00 TL olarak kaydedildi.
Gremse altın 111 bin lirayı aştı
Gremse altının satış fiyatı 111.949,05 TL olarak listelendi. Böylece farklı altın türlerinde 30 Ağustos Pazar günü izlenen satış fiyatları gramdan gremse altına kadar geniş bir aralıkta şekillendi.
Fiziki altın fiyatlarında ürün türü, piyasa koşulları ve alış-satış farkları nedeniyle satış rakamları arasında farklılık görülebiliyor.
Ons altın fiyatı ne kadar
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı 4.455,06 dolar olarak kaydedildi. Ons fiyatındaki hareketler, döviz kuru ile birlikte Türkiye'deki gram altın fiyatlamasında izlenen temel piyasa göstergeleri arasında bulunuyor.
30 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatlarında güncel satış rakamları şöyle:
Gram altın: 6.908,74 TLÇeyrek altın: 11.268,00 TLYarım altın: 22.528,00 TLTam altın: 44.642,68 TLCumhuriyet altını: 44.891,00 TLGremse altın: 111.949,05 TLOns altın: 4.455,06 dolar
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