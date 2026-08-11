Akaryakıtta çifte zam iptal edildi! ÖTV kararı bekleniyor
Akaryakıtta çifte zam iptal edildi! ÖTV kararı bekleniyor
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılması beklenen zamlar uygulanmadı. Benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olarak beklenen artışların ardından sektör kaynakları olası Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine işaret etti. İlerleyen saatlerde yayımlanabilecek karar, fiyatların pompaya nasıl yansıyacağı açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 20:00
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 20:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve Orta Doğu’da devam eden çatışmalar, petrol ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlamasında dalgalanmaya neden oluyor. Türkiye’de pompa fiyatları da uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru ve vergilerdeki değişikliklerden etkileniyor.
Sektör kaynakları ÖTV kararını bekliyor
Gazeteci Olcay Aydilek, gece yarısında benzin ve motorin için beklenen zamların yapılmadığını duyurdu. Aydilek, sektör kaynaklarının ilerleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkabileceği yönündeki beklentisini aktardı.
Henüz yeni düzenlemenin ayrıntıları açıklanmadığı için ÖTV tarafında atılacak adımın kapsamı da netleşmedi. Resmî kararın yayımlanması halinde akaryakıt fiyatlarının vergi tarafındaki yeni görünümü ortaya çıkacak.
Benzin ve motorinde beklenen zam ne kadardı?
Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz gün 1,56 TL artış yansımıştı. 12 Ağustos 2026 gece yarısından itibaren ise benzine 1,50 TL, motorine 5,13 TL zam yapılması bekleniyordu.
Beklenen iki artışın uygulanmamasıyla birlikte dikkatler ÖTV mekanizmasına çevrildi. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları için resmî açıklamalar izleniyor.
Akaryakıt zamlarında ÖTV düzenlemesi
Orta Doğu’daki gerilimin akaryakıt maliyetleri üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla daha önce yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında, belirli fiyat artışlarının yüzde 75’inin ÖTV üzerinden karşılanmasına yönelik mekanizma açıklanmıştı.
Yeni bir karar alınması durumunda uygulamanın kapsamı ve akaryakıt ürünlerine etkisi resmî düzenlemeyle netleşecek.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 69,92 TL, motorinin litresi 80,07 TL ve LPG 33,79 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 69,77 TL, motorin 79,93 TL, LPG ise 33,19 TL seviyesinde.
Ankara’da benzin 70,89 TL, motorin 81,19 TL ve LPG 33,89 TL’den satılıyor. İzmir’de ise benzin 71,17 TL, motorin 81,46 TL ve LPG 33,79 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar il, ilçe ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor.
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Akaryakıtta çifte zam iptal edildi! ÖTV kararı bekleniyor
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılması beklenen zamlar uygulanmadı. Benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olarak beklenen artışların ardından sektör kaynakları olası Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine işaret etti. İlerleyen saatlerde yayımlanabilecek karar, fiyatların pompaya nasıl yansıyacağı açısından takip edilecek.
Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve Orta Doğu’da devam eden çatışmalar, petrol ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlamasında dalgalanmaya neden oluyor. Türkiye’de pompa fiyatları da uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru ve vergilerdeki değişikliklerden etkileniyor.
Sektör kaynakları ÖTV kararını bekliyor
Gazeteci Olcay Aydilek, gece yarısında benzin ve motorin için beklenen zamların yapılmadığını duyurdu. Aydilek, sektör kaynaklarının ilerleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkabileceği yönündeki beklentisini aktardı.
Henüz yeni düzenlemenin ayrıntıları açıklanmadığı için ÖTV tarafında atılacak adımın kapsamı da netleşmedi. Resmî kararın yayımlanması halinde akaryakıt fiyatlarının vergi tarafındaki yeni görünümü ortaya çıkacak.
Benzin ve motorinde beklenen zam ne kadardı?
Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz gün 1,56 TL artış yansımıştı. 12 Ağustos 2026 gece yarısından itibaren ise benzine 1,50 TL, motorine 5,13 TL zam yapılması bekleniyordu.
Beklenen iki artışın uygulanmamasıyla birlikte dikkatler ÖTV mekanizmasına çevrildi. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları için resmî açıklamalar izleniyor.
Akaryakıt zamlarında ÖTV düzenlemesi
Orta Doğu’daki gerilimin akaryakıt maliyetleri üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla daha önce yürürlüğe konulan düzenleme kapsamında, belirli fiyat artışlarının yüzde 75’inin ÖTV üzerinden karşılanmasına yönelik mekanizma açıklanmıştı.
Yeni bir karar alınması durumunda uygulamanın kapsamı ve akaryakıt ürünlerine etkisi resmî düzenlemeyle netleşecek.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 69,92 TL, motorinin litresi 80,07 TL ve LPG 33,79 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda benzin 69,77 TL, motorin 79,93 TL, LPG ise 33,19 TL seviyesinde.
Ankara’da benzin 70,89 TL, motorin 81,19 TL ve LPG 33,89 TL’den satılıyor. İzmir’de ise benzin 71,17 TL, motorin 81,46 TL ve LPG 33,79 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar il, ilçe ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor.
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