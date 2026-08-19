ABD’nin tahvil kararı sonrası altın fiyatları fırladı
ABD’nin tahvil kararı sonrası altın fiyatları fırladı
ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklamasının ardından tahvil ve altın piyasasında sert fiyat hareketleri görüldü. Ons altın saat 15.00 civarında 4 bin 365 dolar seviyesindeyken yaklaşık 1,5 saat içinde 4 bin 460 doların üzerine çıktı. Piyasalarda günün devamında Fed tutanaklarından gelecek para politikası mesajları takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 18:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli devlet tahvillerinde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkarmayı planlıyor.
10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde operasyon başına azami geri alım tutarının 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara yükseltilmesi öngörülüyor. Yeni uygulamanın 9 Eylül'de başlaması bekleniyor.
ABD tahvillerinde getiriler geriledi
Açıklamanın ardından son dönemde satış baskısının arttığı uzun vadeli ABD tahvillerinde alımlar hızlandı. 30 yıllık ABD tahvil getirisi 9 baz puana varan düşüşle yüzde 5,19 seviyesine kadar geriledi.
30 yıllık tahvil getirileri karar öncesinde 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkmıştı. Hazine'nin planı, özellikle uzun vadeli tahvil piyasasındaki likiditenin desteklenmesini amaçlıyor.
Ons altın 1,5 saatte 95 dolar yükseldi
Tahvil piyasasındaki hareketin ardından altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Ons altın saat 15.00 civarında 4 bin 365 dolar seviyesinde işlem görürken saat 16.30 itibarıyla 4 bin 460 dolar seviyesine ulaştı.
Böylece ons altında yaklaşık 1,5 saat içinde 95 dolarlık ve yaklaşık yüzde 2,2'lik yükseliş kaydedildi. Saat 16.31 itibarıyla ons altın günlük yüzde 2,92 artışla 4 bin 461 dolar civarında işlem gördü.
Ons altın gün içinde 4 bin 324 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti.
Gram altın da yükseldi
Ons altındaki yükselişe paralel olarak iç piyasada gram altın fiyatları da hızlandı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6 bin 821,77 TL, satış fiyatı ise 6 bin 822,71 TL seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 2,98 olarak kaydedildi.
Aynı dakikalarda çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 103 TL, yarım altının satış fiyatı 22 bin 190 TL, tam altının satış fiyatı 44 bin 236 TL ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44 bin 235 TL seviyesinde gerçekleşti.
Piyasalarda gözler Fed tutanaklarında
Altın ve tahvil piyasalarında günün ilerleyen saatlerinde Fed'in 28-29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanakları izlenecek. Tutanakların TSİ 21.00'de yayımlanması planlanıyor.
Fed, söz konusu toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Tutanaklarda enflasyon, petrol fiyatları, ekonomik büyüme ve faiz görünümüne ilişkin değerlendirmeler piyasa tarafından takip edilecek.
Fed üyelerinin faiz görünümüne ilişkin mesajları, ABD tahvil getirileri ve değerli metallerdeki fiyatlamalar açısından günün kalan bölümünde öne çıkacak.
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ABD’nin tahvil kararı sonrası altın fiyatları fırladı
ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artıracağını açıklamasının ardından tahvil ve altın piyasasında sert fiyat hareketleri görüldü. Ons altın saat 15.00 civarında 4 bin 365 dolar seviyesindeyken yaklaşık 1,5 saat içinde 4 bin 460 doların üzerine çıktı. Piyasalarda günün devamında Fed tutanaklarından gelecek para politikası mesajları takip edilecek.
ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli devlet tahvillerinde piyasa likiditesini desteklemek amacıyla yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkarmayı planlıyor.
10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde operasyon başına azami geri alım tutarının 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara yükseltilmesi öngörülüyor. Yeni uygulamanın 9 Eylül'de başlaması bekleniyor.
ABD tahvillerinde getiriler geriledi
Açıklamanın ardından son dönemde satış baskısının arttığı uzun vadeli ABD tahvillerinde alımlar hızlandı. 30 yıllık ABD tahvil getirisi 9 baz puana varan düşüşle yüzde 5,19 seviyesine kadar geriledi.
30 yıllık tahvil getirileri karar öncesinde 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkmıştı. Hazine'nin planı, özellikle uzun vadeli tahvil piyasasındaki likiditenin desteklenmesini amaçlıyor.
Ons altın 1,5 saatte 95 dolar yükseldi
Tahvil piyasasındaki hareketin ardından altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Ons altın saat 15.00 civarında 4 bin 365 dolar seviyesinde işlem görürken saat 16.30 itibarıyla 4 bin 460 dolar seviyesine ulaştı.
Böylece ons altında yaklaşık 1,5 saat içinde 95 dolarlık ve yaklaşık yüzde 2,2'lik yükseliş kaydedildi. Saat 16.31 itibarıyla ons altın günlük yüzde 2,92 artışla 4 bin 461 dolar civarında işlem gördü.
Ons altın gün içinde 4 bin 324 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti.
Gram altın da yükseldi
Ons altındaki yükselişe paralel olarak iç piyasada gram altın fiyatları da hızlandı. Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6 bin 821,77 TL, satış fiyatı ise 6 bin 822,71 TL seviyesinde bulunurken günlük yükseliş yüzde 2,98 olarak kaydedildi.
Aynı dakikalarda çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 103 TL, yarım altının satış fiyatı 22 bin 190 TL, tam altının satış fiyatı 44 bin 236 TL ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44 bin 235 TL seviyesinde gerçekleşti.
Piyasalarda gözler Fed tutanaklarında
Altın ve tahvil piyasalarında günün ilerleyen saatlerinde Fed'in 28-29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanakları izlenecek. Tutanakların TSİ 21.00'de yayımlanması planlanıyor.
Fed, söz konusu toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Tutanaklarda enflasyon, petrol fiyatları, ekonomik büyüme ve faiz görünümüne ilişkin değerlendirmeler piyasa tarafından takip edilecek.
Fed üyelerinin faiz görünümüne ilişkin mesajları, ABD tahvil getirileri ve değerli metallerdeki fiyatlamalar açısından günün kalan bölümünde öne çıkacak.
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