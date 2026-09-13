13 Eylül altın fiyatlarında yeni tablo nasıl oluştu?
13 Eylül altın fiyatlarında yeni tablo nasıl oluştu?
Altın fiyatları 13 Eylül 2026 Pazar günü yakından izleniyor. Gram altın 6.784,88 TL'den satılırken çeyrek, yarım ve ons altında güncel rakamlar belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 13.09.2026 09:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatları 13 Eylül 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki hareketlilik nedeniyle yatırımcıların takibinde yer alıyor. Günün ilk saatlerinde gram altın 6.784,88 TL, çeyrek altın 11.114.00 TL satış fiyatıyla işlem görürken gözler ons altın ve döviz kurlarındaki gelişmelere çevrildi.
Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları, birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşların da gündeminde bulunuyor. Gün içerisinde iç piyasadaki altın fiyatlarının yanı sıra ons altındaki hareketler de takip edilecek.
Gram altın 6.784,88 TL'den satılıyor
13 Eylül 2026 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.784,88 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11.114.00 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altın 22.221.00 TL, tam altın ise 44.184,57 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.300.00 TL olarak belirtiliyor.
Gremse altın 110 bin TL'nin üzerinde
Gremse altının satış fiyatı 110.800,25 TL seviyesinde bulunuyor. Böylece farklı altın türlerinde satış fiyatları gramaj ve ürün türüne göre değişiklik gösteriyor.
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı ise 4.350,56 dolar seviyesinde yer alıyor.
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13 Eylül altın fiyatlarında yeni tablo nasıl oluştu?
Altın fiyatları 13 Eylül 2026 Pazar günü yakından izleniyor. Gram altın 6.784,88 TL'den satılırken çeyrek, yarım ve ons altında güncel rakamlar belli oldu.
Altın fiyatları 13 Eylül 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki hareketlilik nedeniyle yatırımcıların takibinde yer alıyor. Günün ilk saatlerinde gram altın 6.784,88 TL, çeyrek altın 11.114.00 TL satış fiyatıyla işlem görürken gözler ons altın ve döviz kurlarındaki gelişmelere çevrildi.
Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları, birikimlerini altın üzerinden değerlendiren vatandaşların da gündeminde bulunuyor. Gün içerisinde iç piyasadaki altın fiyatlarının yanı sıra ons altındaki hareketler de takip edilecek.
Gram altın 6.784,88 TL'den satılıyor
13 Eylül 2026 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.784,88 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11.114.00 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altın 22.221.00 TL, tam altın ise 44.184,57 TL satış fiyatıyla listeleniyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.300.00 TL olarak belirtiliyor.
Gremse altın 110 bin TL'nin üzerinde
Gremse altının satış fiyatı 110.800,25 TL seviyesinde bulunuyor. Böylece farklı altın türlerinde satış fiyatları gramaj ve ürün türüne göre değişiklik gösteriyor.
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı ise 4.350,56 dolar seviyesinde yer alıyor.
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