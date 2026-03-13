MEB ara tatil sürprizi: Etkinlik kitapları ücretsiz erişime açıldı
MEB, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan ara tatil etkinlik kitaplarını yayımladı. İşte takvim, etkinlikler ve erişim adresi detayları.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 11:03
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 11:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırladığı ara tatil etkinlik kitaplarını çevrim içi paylaşıma açtı. Veliler ve çocuklar etkinliklerle öğrenmeye ara vermeden devam edebilecek.
MEB’DEN ARA TATİL SÜRPRİZİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ara tatilde öğrenmeye devam etmesi ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi amacıyla etkinlik kitaplarını erişime açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün hazırladığı kitaplarla “öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlanması” hedeflendiği belirtildi.
HER YAŞ GRUBUNA UYGUN KİTAPLAR
Okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencilerine yönelik "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencilerine yönelik "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlandı. Kitaplarda çocukların yaş gruplarına uygun hikaye, şiir, bulmaca, boyama ve düşünme becerilerini geliştiren eğitici etkinlikler yer alıyor.
ARA TATİLDE NİTELİKLİ ZAMAN VE ÖĞRENME DESTEĞİ
Bakanlık, kitaplarla ara tatilde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılmasının, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulmasının ve “okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması” hedeflendiğini vurguladı.
Kitaplara erişim
Ara tatil etkinlik kitaplarına tegm.meb.gov.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
