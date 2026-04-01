LGS'ye milli maç ayarı... Bakan Tekin: Sınav bir gün öne çekilebilir

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'LGS milli maçla çakışıyor, sınav bir gün öne çekilebilir.' açıklamasında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:34
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 14 Haziran'da A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın LGS sınavıyla çakışmasıyla ilgili, "LGS'yi yapacağımız gün sabah Milli Takımımızın grup maçı var. LGS'yi pazar günü değil cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimiyle ilgili açıklama yaptı.

Tekin, 14 Haziran'da düzenlenmesi planlanan LGS sınav takvimiyle ilgili, "LGS'yi yapacağımız gün sabah Milli Takımımızın grup maçı var. LGS'yi pazar günü değil cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı. Bizim Çocuklar, 14 Haziran'da Avustralya ile grup karşılaşmasında mücadele edecek.

