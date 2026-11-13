Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yla 'şimdiye kadarki en büyük esir takasının' yapılacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:13
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İrlanda'nın başkenti Dublin'de görüştü.
Görüşmenin ardından basına konuşan Zelenski, yapılan görüşmelerin savaşı bitireceklerine dair bir "umut" olduğunu belirtti.
Zelenski, bir sonraki görüşmede Avrupa'nın da müzakere masasında olacağına işaret ederek, her toplantının bir sonuç vermesi ve hedefe daha da yaklaştırması gerektiğini söyledi.
Rusya ile esir takası yapılacağını da belirten Zelenski, bunun şimdiye kadarki "en büyük esir takası" olacağını kaydetti.
Kushner ise Avrupa ülkelerinin rolüne dikkati çekerek, "Avrupalılar masada olmadan bu anlaşmayı sonuçlandıramayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunun çok önemli olduğunu düşündüğümüzü söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
Witkoff, Dublin öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüş ve bu görüşmede ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
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Zelenski Rusya gelişmesini bizzat duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yla 'şimdiye kadarki en büyük esir takasının' yapılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İrlanda'nın başkenti Dublin'de görüştü.
Görüşmenin ardından basına konuşan Zelenski, yapılan görüşmelerin savaşı bitireceklerine dair bir "umut" olduğunu belirtti.
Zelenski, bir sonraki görüşmede Avrupa'nın da müzakere masasında olacağına işaret ederek, her toplantının bir sonuç vermesi ve hedefe daha da yaklaştırması gerektiğini söyledi.
Rusya ile esir takası yapılacağını da belirten Zelenski, bunun şimdiye kadarki "en büyük esir takası" olacağını kaydetti.
Kushner ise Avrupa ülkelerinin rolüne dikkati çekerek, "Avrupalılar masada olmadan bu anlaşmayı sonuçlandıramayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunun çok önemli olduğunu düşündüğümüzü söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
Witkoff, Dublin öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüş ve bu görüşmede ilerleme kaydedildiğini söylemişti.
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