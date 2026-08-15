Yunanistan'da Türkiye endişesi! "Bizi asıl korkutan İHA'lar değil"
Yunanistan'da Türkiye endişesi! "Bizi asıl korkutan İHA'lar değil"
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunanistan'da gündem oldu. Akademisyen Dr. Spasia Lizaki, Ankara'nın enerji, ticaret ve veri hatlarında bölgesel merkez olma hedefinin asıl endişe kaynağı olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 12:47
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 12:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi ve bölgesel etkisi, bu kez Yunanistan'ın canlı yayında gündem oldu. Yunan akademisyen Dr. Spasia Lizaki, Ankara'nın artık yalnızca askeri kapasitesiyle değil, enerji, ticaret ve veri hatlarında kurmaya çalıştığı stratejik merkez konumuyla dikkat çektiğini belirterek, 'Bizi asıl korkutan İHA'lar değil' sözleriyle Türkiye'nin yeni hedeflerine işaret etti. Lizaki'nin açıklamaları, Türkiye'nin artan jeopolitik gücünün Atina'da yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.
Yunanistan'da yayın yapan Naftemporiki televizyonunda değerlendirmelerde bulunan Pire Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Dr. Spasia Lizaki, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi, diplomasi ve enerji alanlarında attığı adımların bölgesel dengeleri değiştirdiğini söyledi. Lizaki'nin açıklamaları, Ankara'nın artan etkisinin Atina'da yakından takip edildiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim hamleleri sayesinde sadece askeri kapasitesini artırmadığını belirten Lizaki, bunun aynı zamanda ülkenin uluslararası pazarlık gücüne de önemli katkı sağladığını ifade etti.
Türkiye'nin geçmişte daha çok dış güvenlik kaynaklarına ihtiyaç duyan bir ülke konumunda olduğunu söyleyen Lizaki, bugün ise farklı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.
"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜVENLİK DENKLEMİNDE AKTİF ROL ÜSTLENİYOR"
Lizaki durumu şu sözlerle özetledi, "Türkiye artık yalnızca güvenlik talep eden bir ülke değil. Bölgesel güvenlik denkleminde aktif rol üstlenen ve etki alanını genişleten bir aktör haline geliyor. Bu durum Ankara'nın uluslararası müzakerelerdeki elini güçlendiriyor."
Türkiye'nin enerji koridorları, ticaret yolları ve dijital altyapı ağları üzerindeki stratejik hedeflerine işaret eden Lizaki, bölgesel rekabetin artık yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığını vurguladı.
Türkiye'nin insansız hava araçları ve savunma teknolojilerindeki ilerlemesinin dikkat çekici olduğunu kabul eden Lizaki, "Bizi asıl korkutan İHA'lar değil Ankara'nın yeni ve asıl hedefi. Türkiye'nin sadece imzaladığı kolektif savunma anlaşmalarıyla bir güvenlik merkezi değil; aynı zamanda giderek daha dijital hale gelen bir dünyada enerji akışlarının, ticaretin ve veri aktarımının kontrol edildiği bir jeopolitik bağlantı merkezi olma yönündeki o büyük arzusu gözden kaçabiliyor." dedi.
"TÜRKİYE KRİTİK BİR KONUM ELDE ETTİ"
Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve enerji arzına yönelik risklerin ardından Doğu Akdeniz'in öneminin arttığını belirten Yunan akademisyen, Türkiye'nin bu süreçte kritik bir konum elde ettiğini vurguladı.
ATİNA'NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
Yunanistan'ın bu hamleler karşısında teyakkuzda olması gerektiğini belirten akademisyen, Atina'nın içine düştüğü çaresizliği şu sözlerle itiraf etti, "Panik ve korku içinde olduğumuzu göstermemeliyiz. Tabii ki teyakkuzda olmalı ve gelişmeleri takip etmeliyiz, fakat dışarıya ne panik ne de korku yansıtmalıyız. Bir koşucunun sağa sola bakmaya başlaması çok büyük bir hatadır, sadece önüne bakmalıdır.".
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HAMLELERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Uzmanlar, son dönemde savunma sanayisi, enerji projeleri, ulaşım koridorları ve diplomatik girişimlerle öne çıkan Türkiye'nin bölgesel etkisini artırdığına dikkat çekiyor. Ankara'nın yalnızca askeri alanda değil, enerji güvenliği, ticaret ağları ve teknoloji merkezli yeni jeopolitik dengelerde de daha görünür bir rol üstlenmesi, uluslararası çevrelerde yakından izleniyor.
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Yunanistan'da Türkiye endişesi! "Bizi asıl korkutan İHA'lar değil"
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunanistan'da gündem oldu. Akademisyen Dr. Spasia Lizaki, Ankara'nın enerji, ticaret ve veri hatlarında bölgesel merkez olma hedefinin asıl endişe kaynağı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi ve bölgesel etkisi, bu kez Yunanistan'ın canlı yayında gündem oldu. Yunan akademisyen Dr. Spasia Lizaki, Ankara'nın artık yalnızca askeri kapasitesiyle değil, enerji, ticaret ve veri hatlarında kurmaya çalıştığı stratejik merkez konumuyla dikkat çektiğini belirterek, 'Bizi asıl korkutan İHA'lar değil' sözleriyle Türkiye'nin yeni hedeflerine işaret etti. Lizaki'nin açıklamaları, Türkiye'nin artan jeopolitik gücünün Atina'da yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.
Yunanistan'da yayın yapan Naftemporiki televizyonunda değerlendirmelerde bulunan Pire Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Dr. Spasia Lizaki, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi, diplomasi ve enerji alanlarında attığı adımların bölgesel dengeleri değiştirdiğini söyledi. Lizaki'nin açıklamaları, Ankara'nın artan etkisinin Atina'da yakından takip edildiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim hamleleri sayesinde sadece askeri kapasitesini artırmadığını belirten Lizaki, bunun aynı zamanda ülkenin uluslararası pazarlık gücüne de önemli katkı sağladığını ifade etti.
Türkiye'nin geçmişte daha çok dış güvenlik kaynaklarına ihtiyaç duyan bir ülke konumunda olduğunu söyleyen Lizaki, bugün ise farklı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.
"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜVENLİK DENKLEMİNDE AKTİF ROL ÜSTLENİYOR"
Lizaki durumu şu sözlerle özetledi, "Türkiye artık yalnızca güvenlik talep eden bir ülke değil. Bölgesel güvenlik denkleminde aktif rol üstlenen ve etki alanını genişleten bir aktör haline geliyor. Bu durum Ankara'nın uluslararası müzakerelerdeki elini güçlendiriyor."
"BİZİ KORKUTAN İHA'LAR DEĞİL, ANKARA'NIN YENİ HEDEFİ"
Türkiye'nin enerji koridorları, ticaret yolları ve dijital altyapı ağları üzerindeki stratejik hedeflerine işaret eden Lizaki, bölgesel rekabetin artık yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığını vurguladı.
Türkiye'nin insansız hava araçları ve savunma teknolojilerindeki ilerlemesinin dikkat çekici olduğunu kabul eden Lizaki, "Bizi asıl korkutan İHA'lar değil Ankara'nın yeni ve asıl hedefi. Türkiye'nin sadece imzaladığı kolektif savunma anlaşmalarıyla bir güvenlik merkezi değil; aynı zamanda giderek daha dijital hale gelen bir dünyada enerji akışlarının, ticaretin ve veri aktarımının kontrol edildiği bir jeopolitik bağlantı merkezi olma yönündeki o büyük arzusu gözden kaçabiliyor." dedi.
"TÜRKİYE KRİTİK BİR KONUM ELDE ETTİ"
Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve enerji arzına yönelik risklerin ardından Doğu Akdeniz'in öneminin arttığını belirten Yunan akademisyen, Türkiye'nin bu süreçte kritik bir konum elde ettiğini vurguladı.
ATİNA'NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİĞİ İTİRAF ETTİ
Yunanistan'ın bu hamleler karşısında teyakkuzda olması gerektiğini belirten akademisyen, Atina'nın içine düştüğü çaresizliği şu sözlerle itiraf etti, "Panik ve korku içinde olduğumuzu göstermemeliyiz. Tabii ki teyakkuzda olmalı ve gelişmeleri takip etmeliyiz, fakat dışarıya ne panik ne de korku yansıtmalıyız. Bir koşucunun sağa sola bakmaya başlaması çok büyük bir hatadır, sadece önüne bakmalıdır.".
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HAMLELERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Uzmanlar, son dönemde savunma sanayisi, enerji projeleri, ulaşım koridorları ve diplomatik girişimlerle öne çıkan Türkiye'nin bölgesel etkisini artırdığına dikkat çekiyor. Ankara'nın yalnızca askeri alanda değil, enerji güvenliği, ticaret ağları ve teknoloji merkezli yeni jeopolitik dengelerde de daha görünür bir rol üstlenmesi, uluslararası çevrelerde yakından izleniyor.
KAYNAK: STAR
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