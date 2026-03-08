Yunanistan Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. GFZ verilerine göre sarsıntı 5 kilometre derinlikte kaydedildi.

Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 08:22
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 08:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan ile Arnavutluk sınır bölgesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ) verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depreme ilişkin bölgeden gelecek resmi açıklamalar ve olası etkiler yakından izleniyor.

Depremin büyüklüğü ve derinliği açıklandı

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ), Balkanlar’da kaydedilen depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. Kurum verilerine göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Yunanistan ile Arnavutluk sınır hattına yakın bir noktada olduğu bildirildi. Bölgedeki sismik hareketlilik uluslararası deprem izleme ağları tarafından da takip ediliyor.

Bölgeden ilk veriler izleniyor

Depremin ardından bölgedeki yerel otoriteler ve uluslararası sismoloji merkezleri gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor. Olası hasar ve etkilerle ilgili resmi kurumlardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.

Balkan coğrafyası aktif fay hatlarının bulunduğu bölgeler arasında yer alırken, uzman kuruluşlar bölgede meydana gelen sismik hareketleri düzenli olarak kayıt altına alıyor.

