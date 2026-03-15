Yemen’deki Husiler İran’a destek kararını açıkladı
Yemen’deki Husiler İran’a destek kararını açıkladı. Ensarullah hareketi yetkilisi Muhammed el-Buhayti, Yemen’in savaşa katılımının zaman meselesi olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 15.03.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 15.03.2026 09:55
Yemen’de faaliyet gösteren Husilerin siyasi kanadı Ensarullah hareketinin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, İran’a destek verme kararı aldıklarını açıkladı. Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Buhayti, Yemen’in İran’ın yanında yer alacağını belirtirken, olası askeri katılımın zamanlamasının gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti. Açıklama, Orta Doğu’da devam eden gerilimlerin bölgesel etkilerinin yakından izlenmesine neden oldu.
Yemen İran’ın yanında yer alacağını duyurdu
Ensarullah hareketinin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada Yemen’de İran’ın yanında durma kararı alındığını söyledi. Buhayti, mevcut gelişmeleri takip ettiklerini belirterek “Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen’in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir” ifadelerini kullandı.
Buhayti, İran ile dayanışma kararının hareketin siyasi yaklaşımının parçası olduğunu vurgularken, askeri katılımın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.
Bölge ülkelerine ABD saldırılarını kınama çağrısı
Buhayti, bölge ülkelerine de çağrıda bulunarak ABD saldırılarının kınanması gerektiğini ifade etti. Bölgedeki ülkelerin İran’ın yanında durması gerektiğini savunan Buhayti, mevcut gelişmelerin yalnızca İran’ı değil tüm Arap ve İslam ülkelerini ilgilendirdiğini dile getirdi.
Ensarullah yetkilisi, “Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir” ifadelerini kullanarak bölgesel dayanışma çağrısı yaptı.
Bölgesel gerilim yakından izleniyor
Yemen’deki Husilerin açıklaması, Orta Doğu’daki mevcut güvenlik dengeleri açısından dikkatle takip ediliyor. İran ile bağlantılı grupların olası adımlarının bölgedeki askeri ve diplomatik gelişmeler üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.
