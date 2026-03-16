Türkiye’den İsrail’in Lübnan operasyonuna sert tepki
Türkiye İsrail’in Lübnan operasyonuna tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı kara harekâtının bölgesel istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 18:42
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 18:44
Türkiye, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının bölgesel istikrarsızlığı derinleştirebileceği belirtilirken operasyon en güçlü şekilde kınandı. Açıklama, bölgede artan askeri hareketliliğin yeni gelişmeleri beraberinde getirebileceği bir dönemde geldi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada saldırıların bölgedeki güvenlik ortamını daha da kırılgan hale getirdiğini bildirdi. Açıklamada, söz konusu operasyonun Orta Doğu’da devam eden gerilimleri artırabileceği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekâtını en güçlü biçimde kınıyoruz.”
Bölgesel istikrarsızlık vurgusu
Bakanlık açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı politikaların bölgede yeni insani sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada bu politikaların Lübnan’da da uygulanmasının yeni bir insani felaket riskini artırabileceği belirtildi.
Lübnan’ın egemenliğine vurgu
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in operasyonunun Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ifade etti. Türkiye’nin Lübnan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanırken bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
