Türkiye’den Ermenistan’a 18 yıl sonra ilk adım: Cevdet Yılmaz Erivan’da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katıldı. Türkiye’den Ermenistan’a 18 yıl sonra bu düzeyde gerçekleşen ilk ziyaret, bölgesel normalleşme ve diplomasi açısından yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 10:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik geleceğinin ele alındığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Erivan’da temaslarda bulunuyor. Zirve, “Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar” temasıyla liderleri bir araya getirirken, bölgesel iş birliği ve küresel sorunlar masaya yatırılıyor.
Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Erivan’a giden Yılmaz, Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi’nde Nikol Paşinyan tarafından karşılandı. Zirvede demokratik dayanıklılık, enerji güvenliği, ekonomik iş birliği ve bölgesel bağlantısallık gibi başlıklar ön plana çıkıyor.
Zirve kapsamında düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında, yeşil dönüşüm sürecinde ülkeler arası ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi ve enerji arzının sürdürülebilirliği gibi kritik konular değerlendirilecek. Yılmaz’ın temasları çerçevesinde Jonas Gahr Støre, Nicuşor Dan, Irakli Kobahidze ve Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
18 yıl sonra ilk temas
Yılmaz’ın ziyareti, Türkiye’den Ermenistan’a 18 yıl sonra bu düzeyde gerçekleştirilen ilk resmi temas olması bakımından dikkat çekiyor. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve diplomatik kanalların yeniden güçlenmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.
43 ülkenin davet edildiği zirvede, Avrupa’nın güvenlik mimarisi, ekonomik dayanıklılığı ve enerji politikaları ele alınırken, bir sonraki toplantının Kasım ayında İrlanda’da yapılması planlanıyor.
