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Trump: Yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." dedi.

Haber Giriş Tarihi: 15.08.2026 08:54
Haber Güncellenme Tarihi: 15.08.2026 08:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump: Yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim

ABD Başkanı Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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