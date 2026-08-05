Trump tarifelerinde 100 milyar dolarlık iade süreci başladı
Trump tarifelerinde 100 milyar dolarlık iade süreci başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı gümrük vergileri için vergi iadesi sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. ABD Yüksek Mahkemesinin söz konusu tarifelerin yasal dayanağına ilişkin kararının ardından yaklaşık 100 milyar dolarlık iade tutarı, ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 21:52
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, tarife iadeleri için oluşturulan sisteme ilişkin güncel veriler paylaşıldı.
Açıklamaya göre 31 Temmuz itibarıyla ithalatçılar ve gümrük müşavirleri tarafından iade talebiyle sisteme 252 bin 496 beyanname iletildi.
Onaylanan iade tutarı 128,68 milyar dolara ulaştı
CBP verilerine göre işleme alınmak üzere kabul edilen potansiyel ve onaylanmış iadelerin toplam tutarı yaklaşık 128,68 milyar dolar seviyesine çıktı.
Bu tutarın faizleriyle birlikte yaklaşık 100 milyar dolarlık bölümü için kurum içi onay süreçleri tamamlandı. İlgili ödeme dosyaları, iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.
Yüksek Mahkeme IEEPA kapsamında tarife yetkisini değerlendirdi
ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta aldığı kararda Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tek taraflı gümrük tarifesi uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.
Kararın ardından binlerce şirket, ödedikleri gümrük vergilerinin iadesi talebiyle ABD yönetimine dava açtı. CBP ise nisan ayında iadelerin hesaplanması ve işlenmesi amacıyla özel bir sistemi devreye aldı.
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Trump tarifelerinde 100 milyar dolarlık iade süreci başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı gümrük vergileri için vergi iadesi sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. ABD Yüksek Mahkemesinin söz konusu tarifelerin yasal dayanağına ilişkin kararının ardından yaklaşık 100 milyar dolarlık iade tutarı, ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.
ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, tarife iadeleri için oluşturulan sisteme ilişkin güncel veriler paylaşıldı.
Açıklamaya göre 31 Temmuz itibarıyla ithalatçılar ve gümrük müşavirleri tarafından iade talebiyle sisteme 252 bin 496 beyanname iletildi.
Onaylanan iade tutarı 128,68 milyar dolara ulaştı
CBP verilerine göre işleme alınmak üzere kabul edilen potansiyel ve onaylanmış iadelerin toplam tutarı yaklaşık 128,68 milyar dolar seviyesine çıktı.
Bu tutarın faizleriyle birlikte yaklaşık 100 milyar dolarlık bölümü için kurum içi onay süreçleri tamamlandı. İlgili ödeme dosyaları, iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ABD Hazine Bakanlığına gönderildi.
Yüksek Mahkeme IEEPA kapsamında tarife yetkisini değerlendirdi
ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta aldığı kararda Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tek taraflı gümrük tarifesi uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.
Kararın ardından binlerce şirket, ödedikleri gümrük vergilerinin iadesi talebiyle ABD yönetimine dava açtı. CBP ise nisan ayında iadelerin hesaplanması ve işlenmesi amacıyla özel bir sistemi devreye aldı.
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