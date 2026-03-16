Trump’tan NATO’ya açık tehdit: Destek gelmezse NATO’yu çok kötü bir gelecek bekliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sürerken Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için NATO müttefiklerinden destek istedi. Financial Times’a konuşan Trump, Avrupa ve müttefiklerin yardım etmemesi durumunda “NATO’yu çok kötü bir geleceğin beklediğini” söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 07:30
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 08:03
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı üçüncü haftasına girerken NATO müttefiklerine yönelik sert mesajlar verdi. Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için Avrupa ülkelerinin askeri destek vermesi gerektiğini söyleyen Trump, aksi durumda ittifakın geleceğinin tehlikeye girebileceğini ifade etti.
Trump, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, özellikle Avrupa ülkelerinin Körfez petrolüne ABD’den daha fazla bağımlı olduğunu vurgulayarak müttefiklerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
“NATO’YU ÇOK KÖTÜ BİR GELECEK BEKLİYOR”
Trump, müttefiklerden beklediği desteğin gelmemesi ihtimali sorulduğunda sert bir uyarıda bulundu.
ABD Başkanı, “Daha önce de söyledim, biz her zaman müttefiklerimizin yanında olduk ama onlar bizim yanımızda olmuyorlar, şimdi de yapacaklarından emin değilim. Eğer Avrupa ve diğer müttefiklerimiz Hürmüz Boğazı'nı açmak için bize destek vermezse NATO'yu çok kötü bir gelecek bekliyor” dedi.
Trump ayrıca Çin’e yapmayı planladığı ziyareti de iptal edebileceğini belirtti.
AVRUPA’DAN ASKERİ DESTEK İSTEDİ
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması için özellikle Avrupa ülkelerinin askeri kapasitesine dikkat çekti.
Trump, “Ne gerekirse, Avrupa'nın ABD'den daha fazla mayın temizleme gemisi var, göndermeli” ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkelerinden asker desteği de beklediğini dile getiren Trump, bölgedeki güvenlik için farklı ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
“ASKERİ AÇIDAN MUAZZAM BİR İŞ ÇIKARDIK”
Trump, başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada İran’a karşı yürütülen askeri operasyonların başarılı olduğunu savundu.
ABD Başkanı, “Hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Hava savunmalarını yok ettik. Artık hiçbir hava savunmaları kalmadı. Lider kadrolarını iki ya da üç kez vurduk. Ama askeri açıdan muazzam bir iş çıkardık” dedi.
“İSTERSEK 5 DAKİKA İÇİNDE ORAYI DA VURABİLİRİZ”
Trump, İran’ın önemli petrol merkezlerinden biri olan Khark Island’a düzenlenen saldırıları da hatırlattı.
ABD Başkanı, “Sadece küçük bir alanı ayakta bıraktık; o ayakta kalan kısım da petrol borularının olduğu yer. İstersek 5 dakika içinde orayı da vurabiliriz” ifadelerini kullandı.
İRAN’IN MÜZAKERE İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Trump, İran’ın ABD ile müzakere etmek istediğini öne sürerek şunları söyledi:
“Hem de çok fena halde müzakere etmek istiyorlar. Ancak duyduklarıma bakılırsa henüz anlaşmaya hazır olduklarını sanmıyorum. Yine de bir noktada hazır olacaklarına inanıyorum.”
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 7 ÜLKEYLE GÖRÜŞME
Trump, Strait of Hormuz’nun güvenliği için birçok ülke ile temas halinde olduklarını açıkladı.
ABD Başkanı, “Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda 7 ülkeyle görüşüyoruz” dedi.
Trump ayrıca Çin’in de sürece dahil olması gerektiğini belirterek, Pekin yönetiminin petrolünün büyük bölümünü bu boğazdan temin ettiğini söyledi.
“DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİBİZ”
ABD Başkanı, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıfladığını öne sürdü.
Trump, “Füzeleri oldukça azaldı. Üretim kapasitelerini yerle bir ettik. İHA’ları da büyük oranda azaldı. Dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz ve biz bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca İran ile olası bir anlaşmanın temel şartının nükleer silah programının tamamen sona ermesi olduğunu söyledi.
