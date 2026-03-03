Trump'tan İspanya'ya açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’nın üslerini kullanmalarına izin vermemesi üzerine sert tepki gösterdi. Trump, “İstersek oralara uçup kullanabiliriz, kimse bize bunu engelleyemez. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 22:03
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 22:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının başladığı günden bu yana ilk kez gazetecilerin sorularına bizzat cevap verdi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis’te düzenlediği ortak basın toplantısında, İran ve İsrail gündeminin yanı sıra İspanya’ya yönelik sert mesajlar veren Trump, dikkat çekici ifadeler kullandı.
"ONLARI BEN ZORLAMIŞ OLABİLİRİM"
Bir basın mensubunun İsrail'in kendisini İran'a saldırmaya zorlayıp zorlamadığına ilişkin sorusuna cevap veren Trump, "Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim" dedi.
ABD Başkanı Trump, "Sanırım yeni liderliğe bir darbe daha indirildi. Bu da oldukça önemli bir darbe gibi görünüyor. Artık hava savunmaları yok, hiçbir tespit imkanları da kalmadı. Çok ağır bedel ödeyecekler" ifadelerini kullandı.
"EN KÖTÜ SENARYO..."
"Liderlik için düşündüğüm insanların çoğu öldü. Başka bir grup daha var ama onlar da ölmüş olabilir" diyen ABD başkanı, "En kötü senaryo, İran'ı vurmamız ve bir önceki kişi kadar kötü birinin yönetimi ele geçirmesi" dedi.
"İSPANYA İLE TİCARETİ KESECEĞİZ"
İran savaşında İspanya'nın ülkedeki üslerini kullanmaya izin vermemesine değinen Trump, "İspanya bize üslerini kullanamayacağımızı söyledi, ama sorun değil, onlara ihtiyacımız yok. İstersek, oraya uçup kullanabiliriz. Kimse bize kullanmamamızı söyleyemez. İspanya ile tüm ticari ilişkilerimizi keseceğiz. İspanya ile hiçbir ilişkimiz olsun istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Avrupa ülkelerinin İran sürecinde ABD ile İsrail'e daha fazla destek vermesi gerektiğini anlatan Trump, bu konuda İspanya'nın yanı sıra İngiltere'ye de eleştirilerde bulundu.
"İNGİLTERE DE İŞBİRLİĞİNDEN OLDUKÇA UZAK"
İngiltere'nin, ABD üssünün de yer aldığı Diego Garcia Adası'nı uzun yıllığına kiralama sürecine ilişkin, "İngiltere de işbirliğinden oldukça uzak. İngiltere'nin tavrı şok edici ama Churchill döneminde yaşamıyoruz. Diego Garcia Adası'nı uzun yıllığına aptalca kiraladılar" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün katıldığı Kongre oturumunun ardından "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik." demişti.
ABD medyası, Rubio'nun sözlerinin ardından ABD'nin İran'la savaşa İsrail tarafından çekildiği şeklinde birçok değerlendirme yapmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
