Trump'tan İran'a yeni tehdit: Yakında öğrenirsiniz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Yakında öğrenirsiniz
ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatarak, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini iddia etti. Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, 'Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 06.11.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve muhtemel bir ateşkes üzerine açıklamalarda bulundu.
İran'la ilgili soruları cevaplayan Trump, "7 aydır oradayız, 18 can kaybettik ve bölge üzerinde tam kontrole sahibiz." ifadelerini kullandı.
Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatan Trump, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini ileri sürdü.
Trump, Tahran yönetimiyle aralarında düşük ölçekli çatışmaların olduğunu belirterek, "Arada sırada bir roket fırlatabiliyorlar. Bir insansız hava aracı (İHA) üzerimize geliyor, metal bir cisme çarpıp sekiyor ya da çoğu zaman biz onu düşürüyoruz. Evet, düşürüyoruz; ancak uzun zamandır kimse hayatını kaybetmedi." dedi.
İran'ın yıllarca çok fazla Amerikalının kanını akıttığını söyleyen Trump, "Savaşı başlatan taraf onlardı. Muhtemelen 1979'da başlattılar. Evet, her şey o zaman başladı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." dedi.
İran'ın yeniden inşa edilmesinin 25 yıl süreceği görüşünü paylaşan Trump, "İran meselesinin geri kalanını halletmemiz gerekirse, tamamen hazır ve tetikteyiz." diye konuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
03.35 ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının ardından, yardımın ne zaman durdurulacağına ilişkin netlik bulunmadığını savundu.
02.32 ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatarak, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini iddia etti. Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." dedi.
02.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQM-170 tipi insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
01.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a yönelik saldırıları kınadığını ve savaşın sona erdirilmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.
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Trump'tan İran'a yeni tehdit: Yakında öğrenirsiniz
ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatarak, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini iddia etti. Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, 'Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz.' dedi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve muhtemel bir ateşkes üzerine açıklamalarda bulundu.
İran'la ilgili soruları cevaplayan Trump, "7 aydır oradayız, 18 can kaybettik ve bölge üzerinde tam kontrole sahibiz." ifadelerini kullandı.
Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatan Trump, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini ileri sürdü.
Trump, Tahran yönetimiyle aralarında düşük ölçekli çatışmaların olduğunu belirterek, "Arada sırada bir roket fırlatabiliyorlar. Bir insansız hava aracı (İHA) üzerimize geliyor, metal bir cisme çarpıp sekiyor ya da çoğu zaman biz onu düşürüyoruz. Evet, düşürüyoruz; ancak uzun zamandır kimse hayatını kaybetmedi." dedi.
İran'ın yıllarca çok fazla Amerikalının kanını akıttığını söyleyen Trump, "Savaşı başlatan taraf onlardı. Muhtemelen 1979'da başlattılar. Evet, her şey o zaman başladı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." dedi.
İran'ın yeniden inşa edilmesinin 25 yıl süreceği görüşünü paylaşan Trump, "İran meselesinin geri kalanını halletmemiz gerekirse, tamamen hazır ve tetikteyiz." diye konuştu.
03.35 ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının ardından, yardımın ne zaman durdurulacağına ilişkin netlik bulunmadığını savundu.
02.32 ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatarak, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini iddia etti. Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." dedi.
02.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQM-170 tipi insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
01.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a yönelik saldırıları kınadığını ve savaşın sona erdirilmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.
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