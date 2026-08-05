Trump'tan ''Hürmüz'' mesajı: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz
Trump'tan ''Hürmüz'' mesajı: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz
ABD Başkanı Trump, 'İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa onları çok sert vuracağız' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 07:42
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 07:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa onları çok sert vuracağız" dedi.
ABD-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
06:00 ABD Başkanı Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa onları çok sert vuracağız
02:55 ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiği belirtilerek, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" denildi.
01:19 ABD'li komutanların, Pentagon'un mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun, kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse yüzde 80'ini tükettiği öne sürüldü.
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Trump'tan ''Hürmüz'' mesajı: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz
ABD Başkanı Trump, 'İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa onları çok sert vuracağız' dedi.
ABD Başkanı Trump, "İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa onları çok sert vuracağız" dedi.
ABD-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
06:00 ABD Başkanı Trump: İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa onları çok sert vuracağız
02:55 ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiği belirtilerek, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran'ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" denildi.
01:19 ABD'li komutanların, Pentagon'un mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" olduğu uyarısında bulunduğu ve ordunun, kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse yüzde 80'ini tükettiği öne sürüldü.
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