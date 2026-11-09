Trump'tan ABD seçim sistemine tepki: “Kazanmak imkansız”
Trump'tan ABD seçim sistemine tepki: “Kazanmak imkansız”
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde uygulanan seçim sistemini eleştirerek, bu şekilde seçim kazanmanın "imkansız" olduğunu ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:22
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 23:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'deki seçim sistemini ve elektronik oylama yöntemlerini hedef alan Donald Trump, mevcut düzenle seçim kazanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.
Truth Social platformunda yaptığı paylaşımlarda, elektronik makinelerin seçmen iradesinin önüne geçtiğini ve erken oy kullanma süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığını iddia eden Trump, seçimlerin dürüstlüğünü sorguladı.
2020 başkanlık seçimlerinde de benzer suçlamalarda bulunan Trump ve ekibinin, sistemik hile iddialarıyla açtığı çok sayıda dava, somut kanıt sunulamadığı gerekçesiyle yargı tarafından reddedilmişti.
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Trump'tan ABD seçim sistemine tepki: “Kazanmak imkansız”
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde uygulanan seçim sistemini eleştirerek, bu şekilde seçim kazanmanın "imkansız" olduğunu ifade etti.
ABD'deki seçim sistemini ve elektronik oylama yöntemlerini hedef alan Donald Trump, mevcut düzenle seçim kazanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.
Truth Social platformunda yaptığı paylaşımlarda, elektronik makinelerin seçmen iradesinin önüne geçtiğini ve erken oy kullanma süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığını iddia eden Trump, seçimlerin dürüstlüğünü sorguladı.
2020 başkanlık seçimlerinde de benzer suçlamalarda bulunan Trump ve ekibinin, sistemik hile iddialarıyla açtığı çok sayıda dava, somut kanıt sunulamadığı gerekçesiyle yargı tarafından reddedilmişti.
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