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Trump: Kabinemde muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre seçimlerini kaybetmesinin ardından kabinesinde bazı değişiklikler yapmayı planladığını söyledi.

Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 09:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump: Kabinemde muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde 3 Kasım seçimlerini değerlendirdi.

Trump, "60 Minutes" programında kendisine, kabinesinde herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık." yanıtını verdi.

"Kabinemden çok memnunum. Bence hepsi iyi insanlar." diyen ABD Başkanı, "Ancak muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım" açıklamasını yaptı.

Trump'ın bu açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının hemen ardından geldi.

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