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Trump: Kabinemde muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım
ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre seçimlerini kaybetmesinin ardından kabinesinde bazı değişiklikler yapmayı planladığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde 3 Kasım seçimlerini değerlendirdi.
Trump, "60 Minutes" programında kendisine, kabinesinde herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık." yanıtını verdi.
"Kabinemden çok memnunum. Bence hepsi iyi insanlar." diyen ABD Başkanı, "Ancak muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım" açıklamasını yaptı.
Trump'ın bu açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının hemen ardından geldi.
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