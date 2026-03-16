Trump İran'da vurulan hedef sayısını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 7 binden fazla hedefin vurulduğunu ve 100’den fazla geminin imha edildiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 20:36
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 20:41
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran ile devam eden çatışmalara ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD güçlerinin İran’da 7 binden fazla hedefi vurduğunu ve 100’den fazla geminin imha edildiğini açıkladı. Açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilimin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisinin yakından izlenmeye devam ettiği bir dönemde geldi.
İran’daki operasyonlara ilişkin açıklama
Donald Trump, ABD'nin İran’daki operasyonlarının sürdüğünü belirterek şimdiye kadar 7 binden fazla hedefin vurulduğunu söyledi. Açıklamaya göre saldırılarda hem askerî hem de ticari hedefler yer aldı.
Trump, operasyonlar kapsamında 100’den fazla geminin de imha edildiğini ifade etti. İran için “kağıttan kaplana döndü” ifadesini kullanan Trump, çatışmaların tüm yoğunluğuyla sürdüğünü belirtti.
Hürmüz Boğazı için koalisyon planı
Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde bölgede mayın temizleme ve tanker geçişlerinin güvenliğinin sağlanması için uluslararası destek gerektiğini söyledi.
ABD güçlerinin bölgede 30 mayın gemisini imha ettiğini açıklayan Trump, boğazda hâlen mayın bulunup bulunmadığının kesin olarak bilinmediğini ifade etti. Trump, birçok ülkenin deniz koalisyonuna katılmak üzere destek verdiğini de sözlerine ekledi.
Hark Adası’na yönelik saldırı
Trump açıklamasında İran’ın önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Hark Adası’na yönelik saldırıya da değindi. Adadaki petrol depolama alanları dışında kalan birçok hedefin vurulduğunu belirtti.
Trump, petrolün bulunduğu alanların özellikle hedef alınmadığını ifade ederek boru hatlarının da saldırı dışında bırakıldığını söyledi. ABD Başkanı, gerekmesi halinde bu tesislerin kısa süre içinde hedef alınabileceğini dile getirdi.
