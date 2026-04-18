Trump'ın ''yasak'' ilanı İsrail'i sarstı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı, ABD'nin bunu yapmalarını yasakladığına dair açıklamasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'şoke ettiği' ve bu konuda Beyaz Saray'dan açıklama istendiği ileri sürüldü. ABD'nin İsrail'e, Suriye ile müzakerelerin başlaması konusunda da baskı uyguladığı bilgisi verildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.04.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 18.04.2026 08:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Trump'ın "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadesini kullanmasına İsrail tepki gösterdi.
İsmini açıklamayan kaynaklardan biri, Trump'ın açıklamasında "tamamen farklı bir dil kullanmasının", Netanyahu ve ekibini "şoke ettiği" ve İsrailli yetkililerin Beyaz Saray'dan bu konuda açıklama istediğini belirtti.
Haberde, Netanyahu ve ekibinin, Trump'ın Lübnan hakkındaki yorumlarını medyadan öğrendiği ve "hazırlıksız yakalandığı" değerlendirmesi yapıldı.
Beyaz Saray'dan bir yetkili de konuyla ilgili açıklamasında, "Başkan'ın Lübnan ve İsrail arasında imzaladığı ateşkes anlaşması, İsrail'in Lübnan hedeflerine karşı herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon gerçekleştirmeyeceğini açıkça belirtiyor. Ancak planlı, yakın tehdit oluşturan veya devam eden saldırılara karşı kendini savunma hakkını saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN İSRAİL'E SURİYE BASKISI
Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini vermediği bir kaynaktan verdiği haberde ise Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına artık izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarının İsrail'i şaşırttığı ifade edildi.
İsrail'deki genel kanının, "İran'la tekrar savaşa girme olasılığının, bir anlaşmaya varma olasılığından daha düşük olduğu" yönünde olduğu aktarıldı.
Trump'ın açıklamalarının, Lübnan'da savaşın yeniden başlamayacağı anlamına geldiği aktarıldı.
Trump'ın İran'la anlaşma sürecini hızlandırmaya, Lübnan ile İsrail arasında da yakınlaşma sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca, ABD'nin İsrail'e, Suriye ile müzakerelerin başlaması konusunda da baskı uyguladığı bilgisi verildi.
Öte yandan, Axios haber sitesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Washington yönetiminden Trump'ın söz konusu paylaşımıyla ilgili açıklama istediği belirtildi.
- "İSRAİL, ARTIK LÜBNAN'I BOMBALAMAYACAK"
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ABD'nin Hizbullah meselesini Lübnan ile görüşerek ayrıca ele alacağını vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine de "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." diye seslenmişti.
Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in, ateşkes devam etse bile "planlı, yakın veya devam eden saldırılara karşı her zaman kendini savunma amacıyla" askeri harekat düzenleme hakkını saklı tutacağı belirtiliyordu.
Trump'ın ''yasak'' ilanı İsrail'i sarstı!
