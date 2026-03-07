Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 18:03
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 18:06
Trump: Bugün İran çok ağır darbe alacak
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelere yönelik bir saldırı planı olmadığını belirterek, “Komşu ülkelerden anlayış bekliyorum.” dedi. ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada, “İran bugün kesin bir yanıt alacak.” değerlendirmesinde bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci gününü geride bıraktı. İran'da savaşın başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 332 kişiye ulaştı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki ülkelere yönelik bir saldırı planı olmadığını belirterek, “Komşu ülkelerden anlayış bekliyorum.” dedi.
Anlayış beklentisi sonrası ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, “Kötü durumdaki İran, Ortadoğu'daki komşularından anlayış diledi ve geri adım attı, onlara artık zarar vermeyeceğine söz verdi.” ifadelerini kullandı.
"İRAN KESİN BİR YANIT ALACAK"
Trump, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İran, komşularından anlayış diledi ve geri adım attı, artık onlara zarar vermeyeceğine söz verdi. Bu geri adım, yalnızca ABD ve İsrail'in kararlı müdahalesi sonucunda geldi. Orta Doğu'yu kontrol etme ve yönlendirme çabası içerisindeydiler. İran, binlerce yıldır ilk kez Orta Doğu ülkelerine karşı üstünlük sağlayamadı. İran artık “Orta Doğu'nun güçlüsü” değil, “Orta Doğu'nun sınavı veren” konumuna geldi ve bu durum uzun yıllar boyunca devam edecek. Bugün İran net bir yanıt alacak. İran'ın sorumsuz politikaları nedeniyle, daha önce hedef olarak düşünülmeyen bölgeler ve topluluklar, tamamen ortadan kalkma ve kaçınılmaz bir sonla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya."
