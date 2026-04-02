ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin görevden alındığını, yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’in Bakan Vekili olarak atandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 23:20
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 23:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bondi’nin görevden alındığını belirtti.
“Pam Bondi, geçen yıl boyunca Adalet Bakanı olarak özveriyle hizmet etmiş, seçkin bir Amerikalı vatansever ve güvenilir bir dosttu.” ifadesini kullanan Trump, Adalet Bakanı’nın görev sürecinden takdirle bahsetti.
Trump, “Pam, suç oranlarının 1900 yılından beri görülen en düşük seviyeye indiği, ulusal çapta suçlarla mücadelede yürütülen geniş kapsamlı operasyonları yönetmede büyük başarı göstermiştir. Pam’i çok önemsiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Bondi’nin yakında duyurulacak olan, özel sektördeki “son derece değerli ve önemli” yeni bir göreve geçeceğini açıklayan Trump, bu süreçte Blanche’in, Adalet Bakan Vekili olarak görevi üstleneceğini kaydetti.
Öte yandan ABD medyasında bu gelişmeyle ilgili haberlerde, Trump’ın, Bondi’nin reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein'in belgeleriyle ilgili yaklaşımından dolayı “endişe duyduğu” yorumlarına yer verildi.
Bondi, Epstein belgelerinin yayımlanma sürecindeki gecikmeler sebebiyle hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kesimlerden eleştirilere maruz kalmıştı.
Trump’ın açıklamasından hemen önce, ABD medyasına konuşan bazı kaynaklar, ABD Başkanı’nın Bondi’den “memnuniyetsiz olduğu” ve onu görevden alacağı yönünde bilgiler paylaşmıştı.
Trump, Adalet Bakanını görevden aldı
