SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Trump: ABD'yi NATO'dan çekmeyi düşünüyorum

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:37
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazetede yer alan habere göre Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" olarak nitelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma anlaşmasından ayrılma ihtimalinin artık "yeniden düşünülemez" bir konu olmadığını belirten Trump, NATO'nun güvenilirliği konusunda uzun süredir şüpheleri bulunduğunu kaydetti.

Üyelik süreci yeniden değerlendirilecek

Trump, olası bir çatışmanın ardından ABD'nin ittifak üyeliğini gözden geçirip geçirmeyeceği yönündeki soruya, durumun yeniden değerlendirmenin ötesine geçtiği yanıtını verdi.

NATO'dan hiçbir zaman etkilenmediğini vurgulayan Trump, ittifakın zayıf bir yapıya sahip olduğunu ve bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da bilindiğini ifade etti.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver