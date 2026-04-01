Gazetede yer alan habere göre Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" olarak nitelendirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma anlaşmasından ayrılma ihtimalinin artık "yeniden düşünülemez" bir konu olmadığını belirten Trump, NATO'nun güvenilirliği konusunda uzun süredir şüpheleri bulunduğunu kaydetti.
Üyelik süreci yeniden değerlendirilecek
Trump, olası bir çatışmanın ardından ABD'nin ittifak üyeliğini gözden geçirip geçirmeyeceği yönündeki soruya, durumun yeniden değerlendirmenin ötesine geçtiği yanıtını verdi.
NATO'dan hiçbir zaman etkilenmediğini vurgulayan Trump, ittifakın zayıf bir yapıya sahip olduğunu ve bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da bilindiğini ifade etti.
Trump: ABD'yi NATO'dan çekmeyi düşünüyorum
{ "newsSummary": "Trump, NATO'yu "
