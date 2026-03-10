Toronto’da ABD Konsolosluğu binasına silahlı saldırı

Toronto’da ABD Konsolosluğu binasına silahlı saldırı düzenlendi. Polis, sabaha karşı gerçekleşen olayda yaralanan olmadığını açıklarken soruşturma sürüyor.

Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 18:55
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 18:57
Kaynak: Haber Merkezi
Toronto’da ABD Konsolosluğu binasına silahlı saldırı

Toronto polisi, salı günü erken saatlerde ABD Konsolosluğu binasına ateş açıldığına dair ihbar üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Polisin X platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ekipler saat 05.30 civarında konsolosluk binasına ateş edildiğine dair ihbar aldı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, binada ateşli silah kullanıldığına dair izler tespit etti.

Yaralanan olmadı

Polis yetkilileri saldırıda herhangi bir kişinin yaralanmadığını bildirdi.

Televizyon görüntülerinde ise konsolosluk binasının cam kapılarında iki kurşun deliğine benzeyen izler olduğu görüldü.

Şüpheli ve motivasyon araştırılıyor

Toronto polisi daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Yetkililer şu aşamada saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da saldırının motivasyonu hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

Oslo’daki patlamayla bağlantı ihtimali

Söz konusu saldırı, pazar günü Norveç’in başkenti Oslo’daki ABD Büyükelçiliği’nde meydana gelen patlamanın ardından geldi.

Oslo’daki olayda ABD Büyükelçiliği binasında improvised (el yapımı) bir patlayıcı cihazın infilak ettiği bildirilmişti.

