ABD/İsrail İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ateşkes ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 08.04.2026 10:59
Haber Güncellenme Tarihi: 08.04.2026 11:00
Dışişleri Bakanlığı ABD/İsrail İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.
Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."
Taraflara mutabakata uyun uyarısı! Türkiye'den ateşkes açıklaması
ABD/İsrail İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ateşkes ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı ABD/İsrail İran Savaşı'nın 40'ıncı gününde ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.
Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır. İslamabad'da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan'ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz."
Çok Okunanlar