Tahran’da patlama sesleri... İsrail’den açıklama geldi

Tahran’da patlama sesleri sonrası İran hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrailli yetkili saldırı iddialarını reddetti.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 21:42
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 21:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tahran’da gece saatlerinde duyulan patlama seslerinin ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi. İran basını, başkentin farklı noktalarında savunma unsurlarının aktif hale getirildiğini bildirirken, olayın kaynağına ilişkin resmi detay paylaşılmadı. Bölgedeki gelişmelerin seyri, küresel güvenlik dengeleri açısından yakından izleniyor.
İran basınında yer alan bilgilere göre, Tahran’ın çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak hava savunma sistemleri çalıştırıldı. Patlama seslerinin ardından devreye alınan sistemlerin hangi tehdide karşı aktive edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail’den iddialara yanıt geldi
İsrailli bir yetkili, Tahran’da duyulan patlama seslerinin ardından İsrail’in İran’a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini açıkladı. Açıklamada, saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
ABD’den bölgeye yönelik talimat
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’na bölgede mayın döşediği tespit edilen tüm teknelerin boyutuna bakılmaksızın vurulması talimatı verdiğini duyurmuştu. Söz konusu açıklama, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde geldi.
Çok Okunanlar