Suudi Arabistan'a kamikaze İHA saldırısı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye 48 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, İran kaynaklı İHA saldırılarının dün geceden beri sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, İHA'ların 47’sinin doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği, bir İHA'nın ise kuzeydeki El-Cevf bölgesinde düşürülerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
