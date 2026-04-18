SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Dünya
Suriye'de devrik rejim döneminden kalma mayının patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalma bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 18.04.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 18.04.2026 08:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, devrik rejimden kalma bir mayın infilak etti.

Patlama sonucu Şam kırsalındaki Kalamun Dağları'nda çobanlık yapan babalarına yardım eden 2 çocuk yaralandı.

Çocuklardan birinin hastaneye ulaşamadan yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer çocuk ise kaldırıldığı Kalamun Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver