Rusya ve Ukrayna arasında 600 esir asker değişimi yapıldı
Rusya ve Ukrayna arasında son dönemin en büyük esir değişimlerinden biri gerçekleşti. ABD ve BAE ara buluculuğunda yapılan takasla toplam 600 asker evine dönüyor. İşte 2022'den beri esir tutulan askerlerin kurtarılma hikayesi ve Zelenski'nin açıklamaları.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 17:24
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 17:25
Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, diplomasi trafiği meyvelerini vermeye devam ediyor. İki ülke arasında gerçekleştirilen son mutabakatla toplam 600 esir asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Dev takasın detayları, bölgedeki insani koridorun işlerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Rusya Savunma Bakanlığı: "300 Asker Ülkeye Getirildi"
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kiev’in kontrolündeki topraklardan alınan personelin durumu paylaşıldı. Bakanlık, takasın detaylarını şu sözlerle duyurdu:
"Kiev’in kontrolündeki topraklarda 300 Rus askerinin ülkeye getirildiği belirtilerek, 'Bunun karşılığında 300 Ukraynalı asker verildi.' ifadesi kullanıldı."
Açıklamada ayrıca, serbest kalan askerlerin şu an Belarus’ta bulunduğu ve kısa süre içerisinde Rusya’ya nakledileceği aktarıldı.
Kritik Rol: ABD ve BAE Ara Bulucu Oldu
Müzakerelerin perde arkasında uluslararası diplomasinin önemli aktörleri yer aldı. Esir değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD’nin yoğun ara buluculuk faaliyetleri sonucunda başarıyla tamamlandığı belirtildi. Bu iş birliği, savaşın başından bu yana yürütülen en kapsamlı tahliye operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Zelenski: "Bazı Askerler 2022'den Beri Esirdi"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla halkına müjdeli haberi verdi. Zelenski, geri dönen askerlerin uzun süredir esaret altında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"300 Ukraynalı savunmacı daha Rus esaretinden evlerine dönüyor. Çoğu bir yıldan fazla süre, bazıları ise 2022'den beri esaret altındaydı."
Ukrayna lideri, esir tutulan her bir Ukraynalının serbest kalması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.
ABD’ye Özel Teşekkür ve Üst Üste Gelen Takaslar
Zelenski, sürecin sorunsuz ilerlemesi ve sağlanan lojistik/diplomatik destek nedeniyle ABD'ye teşekkürlerini sundu. Bölgede esir trafiği son günlerde oldukça hareketli seyrediyor. Ukrayna ile Rusya arasında bu takastan sadece bir gün önce gerçekleşen değişimde de 400 asker serbest bırakılmıştı.
