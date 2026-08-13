Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Rusya limandan çekildi! Suriye'ye ilk gemiler geldi
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün, Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtımı devralmasının ardından iki ticari gemi rıhtıma yanaştı.
Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ticari geminin Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtıma ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, gemilerin rıhtıma yanaşmasının, müdürlüğün rıhtımı devralmasının ardından gerçekleştirilen ilk gemi yanaşma işlemi olduğu ifade edildi.
Çok Okunanlar