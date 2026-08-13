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Rusya limandan çekildi! Suriye'ye ilk gemiler geldi

Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün, Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtımı devralmasının ardından iki ticari gemi rıhtıma yanaştı.

Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:55
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 07:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya limandan çekildi! Suriye'ye ilk gemiler geldi

Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ticari geminin Tartus Limanı'ndaki 4 No'lu rıhtıma ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, gemilerin rıhtıma yanaşmasının, müdürlüğün rıhtımı devralmasının ardından gerçekleştirilen ilk gemi yanaşma işlemi olduğu ifade edildi.

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