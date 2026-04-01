Rusya'dan Ukrayna'ya "barış tekliflerini kabul etme" çağrısı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Kiev yönetimine Rus barış tekliflerini kabul etme çağrısında bulunarak, "Bunlar, uzun yıllar boyunca barışı sağlayacak ve herkes bundan kazanacak." dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Narışkin, Rus haber ajansı TASS'a gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'ya Paskalya Bayramı vesilesiyle geçici ateşkes sağlama yönündeki çağrısını değerlendiren Narışkin, "Kiev yönetimi, kendisine olan güveni kaybetti. Tüm dünya, Kiev'in ateşkes teklifleri konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediğini biliyor." şeklinde konuştu.
Narışkin, Kiev yönetimine Rus barış tekliflerini kabul etme çağrısında bulunarak, "Zelenskiy ve ekibinin, eleştirel düşünmesi ve Rus tarafının adil barış tekliflerini kabul etmesi gerekiyor. Bunlar, uzun yıllar boyunca barışı sağlayacak ve herkes bundan kazanacak." ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'daki duruma değinen Narışkin, Rusya'nın bölgedeki krizin çözümü konusunda bazı ülkelerle istişareler yaptığı bilgisini paylaştı.
SVR Başkanı Narışkin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile temasları sürdürdüklerini dile getirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar