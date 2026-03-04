Rusya'dan Asya'ya petrol mesajı: Sevkiyatı artırmaya hazırız
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, talep gelmesi halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 13:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 13:29
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, , Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın talep olması halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Novak, "Her zaman hazırız, petrolümüz talep görüyor. Satın alacaklarsa satarız." dedi.
Washington ile Tahran arasında nükleer müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı doğrudan askeri operasyonlar bölgedeki gerilimi hızla tırmandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.
Hürmüz Boğazı, Çin ve Hindistan'ın petrol ithalatında önemli bir yer tutuyor.
