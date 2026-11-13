Papa, Peru'da istismar mağduru 6 kişiyle bir araya geldi
Papa, Peru'da istismar mağduru 6 kişiyle bir araya geldi
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Uruguay ve Arjantin ziyaretlerinin ardından gittiği Peru'da istismar mağduru 6 kişiyle bir araya geldiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa 14. Leo, Lima'daki Papalık Temsilciliğinde, ülkedeki din adamları ve kilise kurumlarının mensuplarının istismarına uğrayan, bazıları geçmişte feshedilen "Sodalicio de Vida Cristiana" hareketine bağlı gruplarda yer alan 6 kişiyle bir saatten uzun süre görüştü.
Papa, mağdurların her biriyle bizzat görüşerek yaşadıkları acıları ve hikayelerini dinledi.
Papa'nın söz konusu kişilerle "mağdurların dinlenmesi, hakikatin aranması, iyileşme süreçleri ve güvenli ortamların oluşturulmasına yönelik taahhüt yoluyla bir zihniyet değişiminin nasıl teşvik edileceği üzerine" fikir alışverişinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Vatikan'ın açıklamasında, Papa'nın görüşmenin sonunda mağdurlara tanıklıkları için teşekkür ettiği, kendilerine ve görüşemediği diğer istismar mağdurlarına desteğini ifade ettiği ve katılımcıları kutsadığı belirtildi.
Papa 14. Leo, Peru ziyaretinin ikinci gününde Lima'daki Başpiskoposluk Sarayı şapelinde yaptığı konuşmada Perulu piskoposlara seslenerek, istismar vakalarına "hakikat, adalet, bağışlama, telafi ve en savunmasız olanların bu suçlara karşı korunması ile önleyici bir kültür oluşturulması yönünde her zamankinden daha kararlı bir taahhütle" yanıt vermeleri çağrısında bulundu.
- KİLİSE BÜNYESİNDEKİ ÇOCUK İSTİSMARI VAKALARI
Ulusal basına göre, Peru Katolik Kilisesi bünyesindeki çocuk istismarı vakalarının boyutuna ilişkin herhangi bir rapor hazırlamadı. Bu nedenle kurumu yıllardır sarsan skandallara rağmen bu konuda net veri bulunmuyor.
Bunlar arasında en çok gündem olanı, Peru'da kurulan ve cinsel, fiziksel, psikolojik istismar iddialarına ilişkin soruşturmaların ardından Ocak 2025'te Papa Franciscus tarafından feshedilen Sodalicio de Vida Cristiana adlı dini yapılanma oldu.
ABD merkezli Bishop Accountability kuruluşunun veri tabanına göre, son yıllarda Peru Katolik Kilisesinden en az 77 rahip, din görevlisi ve laik üye, çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla gündeme geldi.
Feshedilen Sodalicio yapılanması bünyesinde işlenen istismar suçlarına ilişkin Vatikan'a ulaşan şikayetlerin sayısının 100'ü aştığını belirten Papalık Makamı (Santa Sede) komiseri, mağdurlara tazminat ödenmesi amacıyla örgütün ve ona bağlı diğer kuruluşların tasfiye edilmesi ile soruşturmaların yürütülmesinden sorumlu bulunuyor.
Sodalicio'nun Nisan 2025 itibarıyla paylaştığı verilere göre, 20'si yetişkinlere, 17'si ise 11-17 yaşlarındaki çocuklara yönelik 37 cinsel istismar vakası ile fiziksel ve psikolojik istismar, yetki suistimali veya iç davranış kurallarının ağır ihlali kapsamındaki 61 vaka olmak üzere toplam 98 dosya için yaklaşık 6,5 milyon dolar tazminat ödendi.
PAPA 14. LEO, PERU ZİYARETİNİ "VATANINA DÖNÜŞ" OLARAK NİTELENDİRDİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, gençlik yıllarında misyoner olarak görev yaptığı ve vatandaşlığını alarak 20 yılı aşkın süre yaşadığı Peru'ya gelişini, "vatanına dönüş" olarak nitelendirdi.
Güney Amerika turunun son durağı olan Peru'da başkent Lima'daki Ulusal Tiyatro'da Devlet Başkanı Keiko Fujimori ve diğer yetkililere hitap eden Papa, "Derin bir minnettarlıkla söyleyebilirim ki ben de vatanıma dönüyorum." ifadesini kullandı.
Peru topraklarında misyoner olarak geçirdiği yılları hatırlatan Papa, şunları söyledi:
"Bu dönüş benim için çok özel bir anlam taşıyor. Peru ile olan hikayem, Tanrım bana Chiclayo Piskoposluğunu emanet etmesinden çok daha önce başladı. 2015 yılında Peru vatandaşlığını aldım. Bu adım, bu halkın hayatımda çok önceden beri ördüğü bir bağın tezahürüydü. Bugün bu topraklardan ne kadar çok şeyin benimle kaldığını ve kendi hikayemin ne kadarının da size ait olduğunu anlıyorum."
Papa 14. Leo, Peru ziyaretinin ikinci gününde Lima'daki Armas Meydanı'nda, Peru halkının geleceğine ilişkin zorluklar ve umutlar temasıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Büyükannelerimiz, annelerimiz, kız kardeşlerimiz veya kızlarımız olabilecek kadınlara yönelik şiddet, tüm insanlığı yaralayan bir gerçeklik olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Papa, Peru toplumunun temsilcilerinin kültürel ayrımcılık, kadınlara kötü muamele, ailevi sorunlar ile iş ve teknoloji dünyasının beraberinde getirdiği zorluklara ilişkin sorularını yanıtladı.
- "BUGÜN SİZLER O UMUT İŞARETİSİNİZ"
Papa 14. Leo, Lima'daki Ulusal Stadyum'da (Estadio Nacional) binlerce gençle dua nöbetine katılarak, "Biri bana Peru'da bir umut işaretine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bugün sizler o umut işaretisiniz." diye konuştu.
Papa, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Acı çektiğinizde İsa'ya yönelin. Dua edecek kelimeleri bulmakta zorlansanız bile onunla içtenlikle konuşmaktan korkmayın." şeklinde konuştu.
- PAPA'YA ŞEHRİN ANAHTARI TAKDİM EDİLDİ
Papa, ikinci vatanı olarak gördüğü Peru'ya apostolik ziyaretinin ikinci gününde, Lima Belediye Başkanı Renzo Reggiardo'nun ev sahipliğinde düzenlenen törende "Şehrin Anahtarı"nı teslim aldı ve Lima Belediyesi Altın Defteri'ni imzaladı.
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Papa, Peru'da istismar mağduru 6 kişiyle bir araya geldi
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Uruguay ve Arjantin ziyaretlerinin ardından gittiği Peru'da istismar mağduru 6 kişiyle bir araya geldiği bildirildi.
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa 14. Leo, Lima'daki Papalık Temsilciliğinde, ülkedeki din adamları ve kilise kurumlarının mensuplarının istismarına uğrayan, bazıları geçmişte feshedilen "Sodalicio de Vida Cristiana" hareketine bağlı gruplarda yer alan 6 kişiyle bir saatten uzun süre görüştü.
Papa, mağdurların her biriyle bizzat görüşerek yaşadıkları acıları ve hikayelerini dinledi.
Papa'nın söz konusu kişilerle "mağdurların dinlenmesi, hakikatin aranması, iyileşme süreçleri ve güvenli ortamların oluşturulmasına yönelik taahhüt yoluyla bir zihniyet değişiminin nasıl teşvik edileceği üzerine" fikir alışverişinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Vatikan'ın açıklamasında, Papa'nın görüşmenin sonunda mağdurlara tanıklıkları için teşekkür ettiği, kendilerine ve görüşemediği diğer istismar mağdurlarına desteğini ifade ettiği ve katılımcıları kutsadığı belirtildi.
Papa 14. Leo, Peru ziyaretinin ikinci gününde Lima'daki Başpiskoposluk Sarayı şapelinde yaptığı konuşmada Perulu piskoposlara seslenerek, istismar vakalarına "hakikat, adalet, bağışlama, telafi ve en savunmasız olanların bu suçlara karşı korunması ile önleyici bir kültür oluşturulması yönünde her zamankinden daha kararlı bir taahhütle" yanıt vermeleri çağrısında bulundu.
- KİLİSE BÜNYESİNDEKİ ÇOCUK İSTİSMARI VAKALARI
Ulusal basına göre, Peru Katolik Kilisesi bünyesindeki çocuk istismarı vakalarının boyutuna ilişkin herhangi bir rapor hazırlamadı. Bu nedenle kurumu yıllardır sarsan skandallara rağmen bu konuda net veri bulunmuyor.
Bunlar arasında en çok gündem olanı, Peru'da kurulan ve cinsel, fiziksel, psikolojik istismar iddialarına ilişkin soruşturmaların ardından Ocak 2025'te Papa Franciscus tarafından feshedilen Sodalicio de Vida Cristiana adlı dini yapılanma oldu.
ABD merkezli Bishop Accountability kuruluşunun veri tabanına göre, son yıllarda Peru Katolik Kilisesinden en az 77 rahip, din görevlisi ve laik üye, çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla gündeme geldi.
Feshedilen Sodalicio yapılanması bünyesinde işlenen istismar suçlarına ilişkin Vatikan'a ulaşan şikayetlerin sayısının 100'ü aştığını belirten Papalık Makamı (Santa Sede) komiseri, mağdurlara tazminat ödenmesi amacıyla örgütün ve ona bağlı diğer kuruluşların tasfiye edilmesi ile soruşturmaların yürütülmesinden sorumlu bulunuyor.
Sodalicio'nun Nisan 2025 itibarıyla paylaştığı verilere göre, 20'si yetişkinlere, 17'si ise 11-17 yaşlarındaki çocuklara yönelik 37 cinsel istismar vakası ile fiziksel ve psikolojik istismar, yetki suistimali veya iç davranış kurallarının ağır ihlali kapsamındaki 61 vaka olmak üzere toplam 98 dosya için yaklaşık 6,5 milyon dolar tazminat ödendi.
PAPA 14. LEO, PERU ZİYARETİNİ "VATANINA DÖNÜŞ" OLARAK NİTELENDİRDİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, gençlik yıllarında misyoner olarak görev yaptığı ve vatandaşlığını alarak 20 yılı aşkın süre yaşadığı Peru'ya gelişini, "vatanına dönüş" olarak nitelendirdi.
Güney Amerika turunun son durağı olan Peru'da başkent Lima'daki Ulusal Tiyatro'da Devlet Başkanı Keiko Fujimori ve diğer yetkililere hitap eden Papa, "Derin bir minnettarlıkla söyleyebilirim ki ben de vatanıma dönüyorum." ifadesini kullandı.
Peru topraklarında misyoner olarak geçirdiği yılları hatırlatan Papa, şunları söyledi:
"Bu dönüş benim için çok özel bir anlam taşıyor. Peru ile olan hikayem, Tanrım bana Chiclayo Piskoposluğunu emanet etmesinden çok daha önce başladı. 2015 yılında Peru vatandaşlığını aldım. Bu adım, bu halkın hayatımda çok önceden beri ördüğü bir bağın tezahürüydü. Bugün bu topraklardan ne kadar çok şeyin benimle kaldığını ve kendi hikayemin ne kadarının da size ait olduğunu anlıyorum."
Papa 14. Leo, Peru ziyaretinin ikinci gününde Lima'daki Armas Meydanı'nda, Peru halkının geleceğine ilişkin zorluklar ve umutlar temasıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Büyükannelerimiz, annelerimiz, kız kardeşlerimiz veya kızlarımız olabilecek kadınlara yönelik şiddet, tüm insanlığı yaralayan bir gerçeklik olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Papa, Peru toplumunun temsilcilerinin kültürel ayrımcılık, kadınlara kötü muamele, ailevi sorunlar ile iş ve teknoloji dünyasının beraberinde getirdiği zorluklara ilişkin sorularını yanıtladı.
- "BUGÜN SİZLER O UMUT İŞARETİSİNİZ"
Papa 14. Leo, Lima'daki Ulusal Stadyum'da (Estadio Nacional) binlerce gençle dua nöbetine katılarak, "Biri bana Peru'da bir umut işaretine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bugün sizler o umut işaretisiniz." diye konuştu.
Papa, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Acı çektiğinizde İsa'ya yönelin. Dua edecek kelimeleri bulmakta zorlansanız bile onunla içtenlikle konuşmaktan korkmayın." şeklinde konuştu.
- PAPA'YA ŞEHRİN ANAHTARI TAKDİM EDİLDİ
Papa, ikinci vatanı olarak gördüğü Peru'ya apostolik ziyaretinin ikinci gününde, Lima Belediye Başkanı Renzo Reggiardo'nun ev sahipliğinde düzenlenen törende "Şehrin Anahtarı"nı teslim aldı ve Lima Belediyesi Altın Defteri'ni imzaladı.
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