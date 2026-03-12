Netanyahu’dan İran mesajı: Beklediğimizden çok daha fazla üstünlüğe sahibiz
Netanyahu, İran’la devam eden savaş hakkında yaptığı açıklamada İsrail’in sahada beklenenden çok daha güçlü bir konumda olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 23:23
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran ile devam eden çatışmaların başlamasından bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında İsrail’in sahadaki askeri durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, İsrail’in operasyonlarda beklediklerinden daha güçlü bir konumda olduğunu belirterek tüm hedeflere ulaşacaklarını söyledi. Açıklamalar, bölgedeki çatışmaların seyrine ilişkin yeni gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde geldi.
İran ve Hizbullah’a yönelik açıklamalar
Netanyahu, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ve Hizbullah lideri Naim Kasım hakkında açıklamalarda bulundu. İran yönetimini eleştiren Netanyahu, Hamaney’i Devrim Muhafızları’nın etkisi altında olmakla suçladı.
Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirten Netanyahu, örgütün bu eylemler nedeniyle ağır bedel ödeyeceğini ifade etti. Netanyahu ayrıca Hizbullah ile ilgili olarak Lübnan hükümetine uyarıda bulunduklarını söyledi.
Lübnan hükümetine uyarı
Netanyahu, Lübnan hükümetine Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusunda çağrıda bulunduklarını belirtti. Hizbullah’ın faaliyetlerine izin verilmesi durumunda Lübnan’ın sonuçlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Lübnan yönetiminin gerekli adımları atmaması halinde İsrail’in harekete geçeceğini ifade eden Netanyahu, bölgedeki gelişmelerin yakından izleneceğini dile getirdi.
Savaşın seyrine ilişkin değerlendirme
İsrail Başbakanı, askeri operasyonların ayrıntılarını açıklamayacağını belirterek savaş sürecinde sürpriz gelişmeler olabileceğini söyledi. Netanyahu, bazı konularda bilgi vermekten kaçınarak operasyonel ayrıntıların paylaşılmayacağını ifade etti.
Netanyahu, İsrail’in sahadaki askeri kapasitesinin beklentilerin üzerinde olduğunu savundu. Açıklamasında İsrail’in tüm hedeflerine ulaşacağını belirtti.
İran’daki siyasi süreç vurgusu
Netanyahu, İran’daki mevcut yönetimin değişmesi konusuna da değindi. İran’da yönetim değişikliğinin ancak İran halkının çabasıyla gerçekleşebileceğini ifade etti.
İran yönetiminin devrilmesi durumunda bölgesel dengelerin değişebileceğini dile getiren Netanyahu, mevcut yönetimin zayıflamasının da önemli bir gelişme olacağını söyledi.
Bölgesel güç dengesi mesajı
Netanyahu, İsrail’in bölgede eskisine kıyasla daha güçlü bir konuma geldiğini ifade etti. İsrail’in askeri kapasitesinin birçok ülke lideri tarafından yakından takip edildiğini belirten Netanyahu, bazı liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.
