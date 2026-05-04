Macron’dan kritik Hürmüz çıkışı: Askeri operasyona veto
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı’na yönelik olası askeri müdahaleye destek vermeyeceklerini duyurdu. Macron, ABD ve İran’a “koordineli çözüm” çağrısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:52
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 10:53
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Erivan’da önemli açıklamalarda bulundu. Küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında konuşan Macron, Fransa’nın olası bir askeri operasyonda yer almayacağını net bir dille ifade etti.
Zirvenin düzenlendiği Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi’nde basın mensuplarına konuşan Macron, diplomatik çözüm vurgusu yaptı. ABD ve İran’a çağrıda bulunan Fransız lider, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için “koordineli hareket edilmesi” gerektiğini belirtti.
Macron, “Her şeyden önce istediğimiz şey, ABD ve İran’ın birlikte hareket ederek boğazı yeniden açmasıdır. Kalıcı çözüm ancak bu şekilde sağlanabilir” ifadelerini kullandı.
“ASKERİ ÇÖZÜM YOK” MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği olası askeri müdahale planına da değinen Macron, belirsiz bir zeminde yürütülecek operasyonlara Fransa’nın dahil olmayacağını vurguladı. Açıklama, Avrupa’nın krize yaklaşımında diplomatik çözüm arayışının öne çıktığını gösterdi.
Zirve kapsamında ayrıca Ermenistan ve Moldova’nın toprak bütünlüğü ile bağımsızlığına destek mesajları verilirken, bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar başlıkları da ele alınıyor.
