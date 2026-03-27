Katil İsrail ordusu: Yedek askerlerimiz de tükendi
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin “ülkeyi çok cepheli bir savaşa sürüklediğini” belirterek, “Yeni bir güvenlik kriziyle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.03.2026 19:11
Haber Güncellenme Tarihi: 27.03.2026 19:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “13 yıldır başbakanlık dahil ülkenin en kritik görevlerinde bulunduğunu ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in güvenlik kabinesinde yaptığı uyarılar kadar ciddi bir değerlendirmeyi hatırlamadığını” vurguladı.
Zamir'in “İsrail ordusunun çöküşün eşiğinde olduğunu” söylediğine işaret eden Lapid, “Yeni bir güvenlik kriziyle karşı karşıyayız.” ifadelerini yineledi.
Lapid, hükümete şu sözlerle tepki gösterdi: “Genelkurmay Başkanı dün kabineye, artık yedek kuvvetleri sürekli olarak göreve çağırmaya devam etme imkanlarının kalmadığını bildirdi. Altıncı ve yedinci kez göreve çağrılan yedek askerler tükenmiş durumda ve güvenlik ihtiyaçlarımıza cevap veremiyorlar.
Genelkurmay Başkanı dün kabineye, muvazzaf personelin de ciddi bir yıpranma içinde olduğunu iletti. Ordunun görevlerini yerine getirecek yeterli askeri personeli bulunmuyor. Hükümetin Ultra-Ortodoks (Haredi) kesimin askerlikten kaçmasını görmezden gelmesi, bir güvenlik riski oluşturuyor ve ordunun hazır durumuna ciddi bir darbe vuruyor. Hükümet çekingenliği bir kenara bırakmalı, askerlikten kaçan Haredilere ayrılan tüm bütçeleri derhal kesmeli, askeri polisi firarilerin peşine düşürmeli ve Haredileri hiç tereddüt etmeden askere almalıdır.
Lapid, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını hedef alan İsrailli yerleşimcilerin son dönemdeki saldırıları sonucu artan Filistinli can kayıplarına dikkati çekerek, hükümete şu çağrıda bulundu:
“Hükümet, Yahudi terörüne karşı her türlü imkanı kullanarak mücadele etmelidir. Yahudi teröristleri açıkça destekleyen (Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben Gvir'in yetkileri kısıtlanmalı ve tüm denetim mekanizmaları harekete geçirilmelidir.”
Hükümetin orduyu “stratejisiz, imkansız ve yetersiz askerlerle çok cepheli bir savaşa gönderdiğini” söyleyen Lapid, “Hükümet bu kez 'habersizdim' diyemeyecek. (Eyal Zamir) kendilerinin atadığı Genelkurmay Başkanıdır. Onu siyasi olarak itibarsızlaştıramaz ve suçu ona yükleyemezler. Dün geceden itibaren Başbakan Netanyahu, ‘sorumlu değilim’ dememelidir.” açıklamasını yaptı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün akşamki güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara önemli uyarılar yapmıştı.
Zamir, İsrail ordusunun büyük bir personel açığı içerisinde olduğunu belirterek, “Personel sorununa çözüm bulamazsak ordu çökecektir.” demişti.
