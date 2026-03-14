Katil İsrail İran saldırılarının bilançosunu açıkladı
Katil İsrail İran saldırılarının bilançosunu açıkladı
İsrail ordusu, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a yaklaşık 7 bin 600, Lübnan'a ise bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 00:32
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 19:06
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a 28 Şubat’tan bu yana düzenledikleri 2 binin üzerindeki hava saldırısında İran ordusuna ait karargahların ve askeri altyapısının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran’ın balistik füze kapasitesine yönelik yaklaşık 4 bin 700 hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada geri kalan saldırıların detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail jetlerinin 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiği de aktarıldı.
Söz konusu saldırılarda Hizbullah’a ait 200 füze ve fırlatma rampasının imha edildiği, 35 komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı ve 380’den fazla Hizbullah mensubunun etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.
İsrail ordusu, İran’ın orta ve batı kesimlerinde gün içinde 150 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Hedefler arasında balistik füze depolama tesisleri, füze rampaları, insansız hava aracı (İHA) depoları ve hava savunma sistemleri üretim tesislerinin bulunduğu iddia edildi.
90 İsrail savaş uçağının son 24 saatte Tahran’a gerçekleştirdiği saldırılarda ise çok sayıda güvenlik karagahına 200 bomba atıldığı kaydedildi.
Söz konusu hedefler arasında İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nin (Besic) Merkez Karargahı ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgesel karargahının yanı sıra güvenlik güçlerine ait çok sayıda tesisin vurulduğu belirtildi.
Katil İsrail İran saldırılarının bilançosunu açıkladı
İsrail ordusu, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a yaklaşık 7 bin 600, Lübnan'a ise bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a 28 Şubat’tan bu yana düzenledikleri 2 binin üzerindeki hava saldırısında İran ordusuna ait karargahların ve askeri altyapısının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran’ın balistik füze kapasitesine yönelik yaklaşık 4 bin 700 hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada geri kalan saldırıların detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail jetlerinin 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiği de aktarıldı.
Söz konusu saldırılarda Hizbullah’a ait 200 füze ve fırlatma rampasının imha edildiği, 35 komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı ve 380’den fazla Hizbullah mensubunun etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.
İsrail ordusu, İran’ın orta ve batı kesimlerinde gün içinde 150 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Hedefler arasında balistik füze depolama tesisleri, füze rampaları, insansız hava aracı (İHA) depoları ve hava savunma sistemleri üretim tesislerinin bulunduğu iddia edildi.
90 İsrail savaş uçağının son 24 saatte Tahran’a gerçekleştirdiği saldırılarda ise çok sayıda güvenlik karagahına 200 bomba atıldığı kaydedildi.
Söz konusu hedefler arasında İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nin (Besic) Merkez Karargahı ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgesel karargahının yanı sıra güvenlik güçlerine ait çok sayıda tesisin vurulduğu belirtildi.
