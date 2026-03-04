İsrail güçleri, Beyrut'un banliyöleri olan Hazmiye ve Baabda sınırındaki bir bölgeyi bombaladı. Herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirilen bu saldırının bir suikast girişimi olabileceği belirtiliyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:55
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 08:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Saldırıda Comfort Otel hedef alınırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusu ise saldırının hedefindeki kişi ya da yapıya dair bir açıklama yapmadı.
Gece boyunca Lübnan genelinde düzenlenen saldırılarda sivil yerleşim yerleri de hedef alındı.
Aramun'daki bir konut ve güneydeki Sadiyat köyüne yönelik saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye sınırına yakın olan doğudaki Baalbek şehrinde ise dört katlı bir bina hedef alındı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda şu ana kadar en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
İsrail Lübnan'da bir oteli uyardı yapmadan vurdu
