İsrail: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusunun gece gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.

Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 14:46
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 14:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri komuta heyetiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a yönelik operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İran İstihbarat Bakanı Hatib’in geceki hava saldırısında öldüğünü ifade eden Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey isimleri, ek bir onaya ihtiyaç duymadan hedef alma yetkisi verdiklerini vurguladı.

İran'da kimsenin güvende olmadığı yönünde uyarı yapan Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri operasyonlarda “savaşı değiştirecek önemli gelişmelerin yaşanacağını” kaydetti.

Katz'ın açıklamalarının ardından İsrail ordusu da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in öldüğünü öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın ana istihbarat kurumunun liderliğini 2021’den beri yürüten Hatib’in, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırıda hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, dün gece başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı bilgisi paylaşılmıştı.

