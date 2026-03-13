İsrail İran’da miting alanına saldırdı: Tahran’da patlama sesleri duyuldu
ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilim 14. gününde tırmanıyor. İsrail, Tahran’da Kudüs Günü Yürüyüşü’nün yapıldığı bölgeleri hedef aldı, patlama sesleri ve yoğun dumanlar kentte paniğe yol açtı.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 13:00
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 12:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail ve İran savaşında 14. gün: Tahran'da miting alanı yakınında patlamalar yaşanırken, İran misilleme olarak Hayfa ve ABD üslerine füze saldırısı başlattı.
Bölgesel savaş riskinin en üst seviyeye çıktığı 14. günde, İsrail ordusu doğrudan İran'ın kalbi Tahran'ı hedef aldı. ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Tahran'da halkın en yoğun olduğu noktalar saldırıların hedefi oldu.
Tahran'da 11 ayrı noktada patlama sesleri
İran medyasından alınan bilgilere göre, başkentin doğu, güney ve kuzey bölgeleri dahil olmak üzere toplam 11 ayrı noktada patlama sesleri duyuldu. Asriran haber sitesi; patlamaların Zaferaniye, İslamşehr, Rey ve Tahranpars gibi kritik bölgelerde yoğunlaştığını bildirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıların İsrail ordusunun tahliye uyarılarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Halkın toplandığı meydanlar hedef alındı
İsrail ordusu, saldırılar öncesinde sosyal medya üzerinden Farsça haritalar paylaşarak Tahran’daki üç bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmuştu. Hedef gösterilen noktaların başında, binlerce kişinin Kudüs Günü yürüyüşü için toplandığı Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) geliyordu. AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre:
"Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi."
İran'dan dev misilleme: "Gerçek Vaat-4" operasyonu
İsrail’in saldırılarına karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 44. dalgasını başlattığını duyurdu. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı. Saldırılarda; ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı."
İsrail'in kuzeyinde siren sesleri: 59 yaralı
İran'ın başlattığı misilleme dalgası sonrası İsrail'in kuzeyinde sirenler susmadı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 59 kişinin yaralandığını bildirdi. Özellikle Zarzir beldesinde şarapnel isabet eden bir kadının orta derecede yaralandığı, diğer yaralıların ise hafif şekilde hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ve halkın sığınaklarda kalması gerektiğini duyurdu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar