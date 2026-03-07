Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki hava indirme girişiminin engellendiğini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı değerlendirmede başarısızlığı teyit etti. İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine başarısız bir hava indirme gerçekleştirdiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 18:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'in ''gizli'' operasyonu fiyaskoyla bitti
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki hava indirme girişiminin engellendiğini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı değerlendirmede başarısızlığı teyit etti. İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine başarısız bir hava indirme gerçekleştirdiğini belirtti.
Ordudan yapılan açıklamada, 1986'da Lübnan'da uçağı düşen ve o günden beri kayıp olan İsrailli askeri pilot Ron Arad'ın kalıntılarını bulmak amacıyla Lübnan'a hava operasyonu düzenlendiği ifade edildi.
Hava operasyonu sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı vurgulanan açıklamada, arama yapılan bölgede Arad'a dair herhangi bir ize rastlanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Lübnan medyasında yer alan çatışma iddialarına değinilmedi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan-Suriye sınır hattına yakın Doğu Sıradağları'nda, Nebi Şit–Ham istikametinde hava indirme girişimi yaptığı belirtildi.
Hizbullah, İsrail ordusunun ülkenin doğusundaki Baalbek kenti çevresinde helikopterlerle gerçekleştirdiği hava indirme girişimine karşı Nebi Şit kasabası yakınlarında çatışma çıktığını ve girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.
- HİZBULLAH'IN RIDVAN GÜCÜ'NE YÖNELİK OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İDDİASI
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanlarına ve komuta noktalarına yönelik saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen çeşitli hedeflere operasyonlar düzenlendiği aktarıldı.
Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait roketatar sistemleri, silah depoları ve diğer askeri tesislerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanları ile iki komuta merkezinin güneydeki Mecdel Silim'de etkisiz hale getirildiği iddia edildi.
Açıklamada, ülkeye yönelik eylemlerin devam edeceği konusunda uyarı yapıldı.
