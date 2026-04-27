İşgalci İsrail'den gizli destek! Demir Kubbe ve askerler BAE'ye gönderildi
İşgalci İsrail'in, İran'la yaşanan gerilimin ilk döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'ne Demir Kubbe hava savunma sistemi ve bu sistemi kullanacak askerler gönderdiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 10:33
İsrail'in, İran'la yaşanan gerilimin ilk döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemi ve bu sistemi kullanacak askerler gönderdiği iddia edildi.
Axios'a konuşan İsrailli ve ABD'li yetkililere göre, İran'ın BAE'ye yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla saldırmasının ardından Abu Dabi yönetimi destek talep etti. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu, Demir Kubbe bataryası, mühimmat ve asker gönderilmesi talimatı verdi.
Yetkililer, bunun İsrail'in ilk kez başka bir ülkeye Demir Kubbe konuşlandırması olduğunu; BAE'nin de sistemi ABD ve İsrail dışında kullanan ilk ülke haline geldiğini belirtti. Aynı kaynaklar, sistemin onlarca İran füzesini engellediğini öne sürdü. Haberde ayrıca İsrail'in, Körfez ülkelerini hedef alabilecek füzeleri etkisiz hale getirmek için İran'ın güneyine hava saldırıları düzenlediği aktarıldı. Süreç boyunca İsrail ile BAE arasındaki askeri ve istihbarat işbirliğinin en üst seviyeye çıktığı vurgulandı.
