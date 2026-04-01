İran, Trump'ın "rejim değişti" iddiasını alaya aldı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da rejim değişti" iddiasını alaya alarak, değişenin Hürmüz Boğazı'ndaki durum olduğunu ve Boğaz'ın ABD'ye açılmayacağını belirtti.

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:35
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:36
İran, Trump'ın "rejim değişti" iddiasını alaya aldı

Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'da rejimi değiştirdik." şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Azizi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trump sonunda 'rejim değişikliği' hayaline ulaştı ancak bu sefer bölgenin denizcilik rejiminde. Hürmüz Boğazı kesinlikle açılacak ama sizin için değil, İran'ın yeni yasalarına uyanlar için. 47 yıllık misafirperverlik dönemi sona erdi."

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, "İran’da rejim değişikliğini çoktan gerçekleştirdik. Bir rejimi devirdik, sonra ikinci rejimi de devirdik. Şimdi çok farklı bir grup insan var. Bence çok daha makuller, çok daha az radikaller." yorumunu yapmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misillemeleri devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ile destekçileriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

