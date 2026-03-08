İran savaşında can kaybı 1332’ye yükseldi: İşte gelişmeler...
İran savaşında can kaybı 1332’ye yükseldi: İşte gelişmeler...
İran savaşında can kaybı 1332’ye yükseldi. ABD ve İsrail’in saldırıları sürerken İran petrol tesisleri vuruldu, İsrail rafinerisi hedef alındı.
Haber Giriş Tarihi: 08.03.2026 08:25
Haber Güncellenme Tarihi: 08.03.2026 08:28
hurhaber.com
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından bölgede çatışmalar dokuzuncu gününe girdi. İran’da saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1332’ye yükseldiği bildirildi. Çatışmalar sırasında petrol depolama tesisleri ve enerji altyapısının hedef alınması, küresel enerji piyasalarının gelişmeleri yakından izlemesine neden oluyor.
Petrol depolama tesisleri hedef alındı
İran devlet medyasına göre ABD ve İsrail güçleri ülkedeki üç petrol depolama tesisini hedef aldı. Tahran yönetimi saldırıların ardından enerji altyapısında hasar oluştuğunu duyurdu.
İran ise misilleme olarak İsrail’de bulunan bir petrol rafinerisini füzelerle hedef aldığını açıkladı. İsrail tarafı hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan bazı füzeleri engellediğini bildirdi.
Trump yeni hedeflerin vurulacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların genişleyebileceğini belirtti. Trump, daha önce hedef listesinde yer almayan bazı bölgelerin ve grupların da saldırı kapsamına alınabileceğini açıkladı.
Trump yaptığı açıklamada İran’ın eylemleri nedeniyle yeni hedeflerin vurulacağını ifade etti. Tahran yönetimi ise saldırıların sürmesi durumunda bölgede bulunan ABD üslerinin hedef alınabileceğini duyurdu.
İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı
İran’dan İsrail’e yönelik düzenlenen füze saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyinde alarm verildi. İsrail ordusu, Hayfa başta olmak üzere birçok bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Yerel basına göre bazı füzeler açık alanlara düştü. Saldırı sırasında yüz binlerce kişinin sığınaklara yöneldiği bildirildi.
Bölge genelinde saldırılar genişledi
Çatışmalar yalnızca İran ve İsrail ile sınırlı kalmadı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı açıklandı.
Bahreyn yönetimi Selman Havalimanı’nın saldırıya uğradığını ve bölgede yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise son saatlerde ülke hava sahasına 22 insansız hava aracıyla saldırı girişimi olduğunu bildirdi.
İran esir asker iddiasında bulundu
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD askerlerinin esir alındığı yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise söz konusu iddiayı reddetti.
CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, İran’ın yanlış bilgi yaydığını belirtti. ABD daha önce çatışmalarda 6 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Lübnan ve Irak’ta yeni saldırılar
İsrail ordusu Beyrut’ta bir otele düzenlenen saldırıda İran Kudüs Gücü ile bağlantılı isimlerin hedef alındığını açıkladı. Lübnan medyası saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ise Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği çevresinde patlama sesleri duyuldu. Irak yönetimi saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
Bölgedeki karşılıklı saldırıların devam etmesi nedeniyle Orta Doğu’da askeri ve diplomatik gelişmeler yakından izleniyor.
İran savaşında can kaybı 1332’ye yükseldi: İşte gelişmeler...
İran savaşında can kaybı 1332’ye yükseldi. ABD ve İsrail’in saldırıları sürerken İran petrol tesisleri vuruldu, İsrail rafinerisi hedef alındı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından bölgede çatışmalar dokuzuncu gününe girdi. İran’da saldırıların başladığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1332’ye yükseldiği bildirildi. Çatışmalar sırasında petrol depolama tesisleri ve enerji altyapısının hedef alınması, küresel enerji piyasalarının gelişmeleri yakından izlemesine neden oluyor.
Petrol depolama tesisleri hedef alındı
İran devlet medyasına göre ABD ve İsrail güçleri ülkedeki üç petrol depolama tesisini hedef aldı. Tahran yönetimi saldırıların ardından enerji altyapısında hasar oluştuğunu duyurdu.
İran ise misilleme olarak İsrail’de bulunan bir petrol rafinerisini füzelerle hedef aldığını açıkladı. İsrail tarafı hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan bazı füzeleri engellediğini bildirdi.
Trump yeni hedeflerin vurulacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların genişleyebileceğini belirtti. Trump, daha önce hedef listesinde yer almayan bazı bölgelerin ve grupların da saldırı kapsamına alınabileceğini açıkladı.
Trump yaptığı açıklamada İran’ın eylemleri nedeniyle yeni hedeflerin vurulacağını ifade etti. Tahran yönetimi ise saldırıların sürmesi durumunda bölgede bulunan ABD üslerinin hedef alınabileceğini duyurdu.
İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı
İran’dan İsrail’e yönelik düzenlenen füze saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyinde alarm verildi. İsrail ordusu, Hayfa başta olmak üzere birçok bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Yerel basına göre bazı füzeler açık alanlara düştü. Saldırı sırasında yüz binlerce kişinin sığınaklara yöneldiği bildirildi.
Bölge genelinde saldırılar genişledi
Çatışmalar yalnızca İran ve İsrail ile sınırlı kalmadı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı açıklandı.
Bahreyn yönetimi Selman Havalimanı’nın saldırıya uğradığını ve bölgede yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise son saatlerde ülke hava sahasına 22 insansız hava aracıyla saldırı girişimi olduğunu bildirdi.
İran esir asker iddiasında bulundu
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD askerlerinin esir alındığı yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise söz konusu iddiayı reddetti.
CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, İran’ın yanlış bilgi yaydığını belirtti. ABD daha önce çatışmalarda 6 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Lübnan ve Irak’ta yeni saldırılar
İsrail ordusu Beyrut’ta bir otele düzenlenen saldırıda İran Kudüs Gücü ile bağlantılı isimlerin hedef alındığını açıkladı. Lübnan medyası saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ise Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği çevresinde patlama sesleri duyuldu. Irak yönetimi saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
Bölgedeki karşılıklı saldırıların devam etmesi nedeniyle Orta Doğu’da askeri ve diplomatik gelişmeler yakından izleniyor.
