İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 36 bin 593 sivil birim hasar gördü
İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında birçoğu sivil konut ve kamu hizmet binaları olmak üzere 36 bin 593 sivil birimin hasar gördüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 14:21
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 14:22
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Saha raporlarına ve bugüne kadar toplanan bilgilere göre, sivil alanlara yönelik yaygın ve hedefli saldırılar sonucunda toplam 36 bin 593 sivil birim hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.
Bunların önemli bir kısmının sivil konut ve kamu hizmet merkezleri olduğu kaydedildi.
