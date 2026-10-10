İran, Hürmüz'de bir tankerin mayına çarptığını duyurdu
İran, Hürmüz'de bir tankerin mayına çarptığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotasını kullanarak bölgeden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve gemide patlama meydana geldiğini duyurdu. İran makamlarının açıklamasında, tankerin seyir sistemlerinin kapalı olduğu öne sürülürken boğazdan geçiş yapan gemilere yönelik uyarılar tekrarlandı. Geminin kimliği ve patlamanın sonuçlarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:21
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 22:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotasını kullanarak bölgeden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve gemide patlama meydana geldiğini duyurdu. İran makamlarının açıklamasında, tankerin seyir sistemlerinin kapalı olduğu öne sürülürken boğazdan geçiş yapan gemilere yönelik uyarılar tekrarlandı. Geminin kimliği ve patlamanın sonuçlarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip süper tanker sınıfındaki bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.
Açıklamaya göre seyir sistemlerini kapatan tanker, boğazın alternatif güney rotası üzerinden çıkış yapmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptı. Çarpmanın ardından gemide patlama meydana geldiği ileri sürüldü.
İran makamları, patlamanın kıyı bölgelerinden de görüldüğünü bildirdi. Ancak geminin adı, hangi ülke bayrağını taşıdığı ve olayın kesin konumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
İran'dan gemilere geçiş uyarısı
Devrim Muhafızları Ordusu, yazılı açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır." ifadelerine yer verildi.
İran yönetimi, daha önce de belirlediği rotalar dışında ve izinsiz geçiş yaptığını ileri sürdüğü gemilere yönelik müdahale uyarılarında bulunmuştu.
Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı açıklanmıştı
İran, ABD'nin 8 Temmuz 2026'da saldırılarını yeniden başlattığını öne sürmesinin ardından 12 Temmuz 2026'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, boğazdan geçişlerin kendi belirlediği güzergâh ve izin koşullarına bağlı olduğunu savunarak bu düzenlemelere uymayan gemilerin hedef alınabileceği uyarısını yapmıştı.
Söz konusu açıklamalar, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasındaki deniz trafiğine yönelik güvenlik tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.
Geminin durumu hakkında ayrıntı paylaşılmadı
İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, patlamanın ardından gemide yangın çıkıp çıkmadığı, mürettebatın durumu veya denize petrol sızıntısı yaşanıp yaşanmadığı belirtilmedi.
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İran, Hürmüz'de bir tankerin mayına çarptığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotasını kullanarak bölgeden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve gemide patlama meydana geldiğini duyurdu. İran makamlarının açıklamasında, tankerin seyir sistemlerinin kapalı olduğu öne sürülürken boğazdan geçiş yapan gemilere yönelik uyarılar tekrarlandı. Geminin kimliği ve patlamanın sonuçlarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotasını kullanarak bölgeden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve gemide patlama meydana geldiğini duyurdu. İran makamlarının açıklamasında, tankerin seyir sistemlerinin kapalı olduğu öne sürülürken boğazdan geçiş yapan gemilere yönelik uyarılar tekrarlandı. Geminin kimliği ve patlamanın sonuçlarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip süper tanker sınıfındaki bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.
Açıklamaya göre seyir sistemlerini kapatan tanker, boğazın alternatif güney rotası üzerinden çıkış yapmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptı. Çarpmanın ardından gemide patlama meydana geldiği ileri sürüldü.
İran makamları, patlamanın kıyı bölgelerinden de görüldüğünü bildirdi. Ancak geminin adı, hangi ülke bayrağını taşıdığı ve olayın kesin konumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
İran'dan gemilere geçiş uyarısı
Devrim Muhafızları Ordusu, yazılı açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır." ifadelerine yer verildi.
İran yönetimi, daha önce de belirlediği rotalar dışında ve izinsiz geçiş yaptığını ileri sürdüğü gemilere yönelik müdahale uyarılarında bulunmuştu.
Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı açıklanmıştı
İran, ABD'nin 8 Temmuz 2026'da saldırılarını yeniden başlattığını öne sürmesinin ardından 12 Temmuz 2026'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, boğazdan geçişlerin kendi belirlediği güzergâh ve izin koşullarına bağlı olduğunu savunarak bu düzenlemelere uymayan gemilerin hedef alınabileceği uyarısını yapmıştı.
Söz konusu açıklamalar, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasındaki deniz trafiğine yönelik güvenlik tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.
Geminin durumu hakkında ayrıntı paylaşılmadı
İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, patlamanın ardından gemide yangın çıkıp çıkmadığı, mürettebatın durumu veya denize petrol sızıntısı yaşanıp yaşanmadığı belirtilmedi.
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