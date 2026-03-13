İran'dan yapılan misillemede İsrail'de 33 kişi yaralandı

İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 32'si hafif 33 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 07:02
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 08:36
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 32'si hafif 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

