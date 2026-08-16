İran’dan Trump’ın Hürmüz Boğazı sözlerine sert yanıt
İran’dan Trump’ın Hürmüz Boğazı sözlerine sert yanıt
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Azizi, Trump’ın Boğaz hakkındaki sözlerini “blöf” olarak nitelendirirken ABD Başkanının kendi güvenliğiyle ilgilenmesi gerektiğini savundu.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 09:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nden ayrılışı sırasında güvenlik gerekçesiyle bir yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiğine ilişkin anlatıma atıfta bulundu.
İranlı yetkili, Trump’ın Hürmüz Boğazı hakkındaki açıklamalarını da aynı mesajında hedef aldı. Azizi, “ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'yla ilgili bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir.” ifadelerini kullandı.
Trump Hürmüz Boğazı için ne söyledi?
Trump, daha önce yaptığı açıklamada ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savundu. ABD Başkanı ayrıca İran'a yönelik ifadelerinin ardından Hürmüz Boğazı'nı “ABD toprağı ilan edeceğini” öne sürdü.
Trump’ın sözleri İranlı yetkililerin tepkisine neden olurken, Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi söz konusu ifadenin “şaka” olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Trump’ın açıklamalarına karşı çıktı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın farklı siyasi veya askerî araçlarla ele geçirilemeyeceğini ifade etti.
Garibabadi, “Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir.” dedi.
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan konumu nedeniyle küresel enerji taşımacılığının kritik geçiş noktaları arasında yer alıyor. ABD ve İran’dan bölgenin statüsü ve güvenliğine ilişkin yapılacak yeni açıklamalar, enerji piyasaları ve deniz taşımacılığı açısından yakından izlenecek.
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İran’dan Trump’ın Hürmüz Boğazı sözlerine sert yanıt
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Azizi, Trump’ın Boğaz hakkındaki sözlerini “blöf” olarak nitelendirirken ABD Başkanının kendi güvenliğiyle ilgilenmesi gerektiğini savundu.
Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi’nden ayrılışı sırasında güvenlik gerekçesiyle bir yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiğine ilişkin anlatıma atıfta bulundu.
İranlı yetkili, Trump’ın Hürmüz Boğazı hakkındaki açıklamalarını da aynı mesajında hedef aldı. Azizi, “ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'yla ilgili bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir.” ifadelerini kullandı.
Trump Hürmüz Boğazı için ne söyledi?
Trump, daha önce yaptığı açıklamada ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savundu. ABD Başkanı ayrıca İran'a yönelik ifadelerinin ardından Hürmüz Boğazı'nı “ABD toprağı ilan edeceğini” öne sürdü.
Trump’ın sözleri İranlı yetkililerin tepkisine neden olurken, Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi söz konusu ifadenin “şaka” olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Trump’ın açıklamalarına karşı çıktı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın farklı siyasi veya askerî araçlarla ele geçirilemeyeceğini ifade etti.
Garibabadi, “Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir.” dedi.
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan konumu nedeniyle küresel enerji taşımacılığının kritik geçiş noktaları arasında yer alıyor. ABD ve İran’dan bölgenin statüsü ve güvenliğine ilişkin yapılacak yeni açıklamalar, enerji piyasaları ve deniz taşımacılığı açısından yakından izlenecek.
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